56e Anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse : Des progrès historiques

Au lendemain de l’indépendance, des plans directifs furent élaborés

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre du programme de développement et des réformes

L’amélioration des conditions de vie, l’acquisition de conditions d’existence modernes et la consolidation de l’indépendance étaient et demeurent au centre des aspirations de la nation.

Pays maghrébin, situé dans la partie nord de l’Afrique, en bordure de la Méditerranée, l’Algérie est aujourd’hui, de par sa taille, le plus grand pays africain, avec une population de 42,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018 (contre 41,3 millions d’habitants au 1er janvier 2017 et 40,4 millions au 1er janvier 2016), selon l’ONS. On relève une forte concentration autour de la capitale, Alger, et dans d’autres zones urbaines. L’Algérie est également l’un des pôles économiques les plus importants du Maghreb. Dès sa naissance, l’Etat algérien a été confronté aux difficultés liées au sous-développement. Des politiques, en dépit de la diversité des options, ont été initiées et avaient toutes une finalité développementaliste.

Au lendemain de l’indépendance, de nouveaux plans furent donc élaborés et imposés de façon directive. En dépit de la diversité de leurs noms et de leur durée, tous prenaient en compte les domaines essentiels de la vie économique et sociale, avec des priorités différentes. L’intervention de l’Etat eut donc un rôle déterminant. Ainsi, avec l’accession à la souveraineté, on ne remit pas en cause la conception du rôle directif que l’Etat devait jouer dans le développement économique et social. Toutefois, à partir des années 90, l’Algérie avait évolué rapidement vers un désengagement relatif des pouvoirs publics de la sphère économique. Ces dernières années, un autre paramètre est adopté, il s’agit de la diversification de l’économie, après que le choix du secteur de l’énergie eut été destiné à être le moteur du développement. Bref, on peut dire que l’Algérie poursuivait, dès les premières années de l’Indépendance, des objectifs portant principalement sur le développement économique, le progrès social et l’émancipation culturelle. L’amélioration des conditions de vie, l’acquisition de conditions d’existence modernes et la consolidation de l’indépendance étaient, et le demeurent, d’ailleurs, au centre des aspirations. Il s’agit, donc, de rattraper son retard en termes de développement qui était synonyme à l’époque de modernisation, de reconquête culturelle et de renouveau, de progrès économique et de réalisation de l’égalité sociale. En effet, au tournant des années soixante, l’industrialisation apparaissait le plus souvent comme la seule voie possible, à l’instar du modèle occidental, et l’Algérie l’a appliquée selon la formule «industrialisation industrialisante», privilégiant l’industrie lourde.

A compter des années 2000, et après plus d’une décennie de croissance très forte, le pays a adopté un nouveau plan de développement : le Plan émergence, qui ambitionne de propulser l’Algérie au rang des pays émergents à l’horizon 2030, perspective qui tient en partie à la mise en œuvre du programme de développement national, qui devrait doper l’investissement public et stimuler l’activité du secteur privé, ainsi qu’à un cadre macroéconomique propice à la croissance et à des conditions exogènes plus ou moins favorables, alors que l’inflation reste, bon an mal an, faible et maîtrisée. Avec un taux de croissance supérieur à 7 %, le secteur de l’énergie est le plus dynamique, mais d’autres secteurs devraient se développer à la faveur de la diversification de l’économie, sur fond de progression plus rapide des exportations et des investissements.

Si le cadre macroéconomique de l’Algérie reste solide, certaines faiblesses apparaissent, avec notamment la hausse du chômage. Aussi, malgré une baisse du déficit budgétaire, plusieurs facteurs pèsent sur l’équilibre des finances publiques, dont le vaste programme d’investissement de l’État et le renchérissement des prix des produits de large consommation… Cela dit, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du programme quinquennal de développement et des réformes qui l’accompagnent. Ces mesures, qui visent à maintenir une croissance soutenue, concernent des projets d’investissement dans tous les secteurs économiques, à l’instar de l’énergie, les infrastructures, le logement, le transport et l’agriculture, ainsi que des réformes destinées à l’amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d’investisseurs privés. Cependant, si des réformes ont bien été adoptées dans le secteur énergétique, l’agriculture et les technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment, leur déploiement est beaucoup moins rapide qu’attendu, ce qui pourrait être préjudiciable à la pérennité de la croissance économique algérienne.

Les perspectives économiques à moyen terme devraient rester positives si l’Algérie poursuit et approfondit ses réformes structurelles, malgré une conjoncture internationale quelque peu défavorable, soutiennent de nombreux experts. Il convient de noter que si le programme de développement en vue d’accéder au statut de pays émergent cible une croissance plus forte dans les années à venir, il n’en demeure pas moins vrai que des pressions budgétaires et externes pourraient compromettre la réalisation de cet objectif.

Pour accélérer sa croissance, l’Algérie devra, donc, coordonner tous ses leviers économiques, pour qu’ils progressent au même rythme et dans le même sens. Les pouvoirs publics devront intensifier leur programme de réformes pour lutter contre les faiblesses qui entravent la productivité et la compétitivité, conserver une politique budgétaire fiable, éviter la surévaluation monétaire et, enfin, créer les conditions qui permettront au pays de tirer parti d’un contexte international porteur. Sur un autre registre, les bonnes performances de croissance auraient permis de réduire la pauvreté. Le pays est en bonne place dans le classement de l’indice de développement humain, grâce à une bonne politique sociale, avec une importante progression en matière de santé infantile et maternelle, une meilleure espérance de vie et une amélioration constante de l’égalité d’accès aux soins, en particulier pour les ménages les plus pauvres, qui vivent dans des zones rurales.

Farid Bouyahia