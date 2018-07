56e Anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse : hommage à Abderazzak Zouaoui

A l’occasion du 56ème anniversaire de l’indépendance du pays, une halte sur le rôle joué par les sportifs en insufflant un «nouveau souffle» à la révolution algérienne a été organisée hier par notre forum.

La relation entre le sport et le combat révolutionnaire de l’Algérie a été d’une importance capitale. Pour que le travail de la «mémoire» ait son effet, cette association a invité l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, ex-ambassadeur d’Algérie en Syrie et écrivain, Kamel Bouchama. La présence également de Abderazzak Zouaoui et sa fille, lui le grand commentateur sportif à la télévision algérienne. C’était un peu «l’école du militantisme algérien» qui avait formé de grands talents qui ont servi du mieux qu’ils pouvaient leur pays à l’image aussi de Mourad Boutagine, —il avait travaillé lui aussi à la télévision algérienne.

Kamel Bouchama, une véritable encyclopédie, avait été appelé à donner un certain éclairage, ne serait-ce que très bref, sur le rôle des sportifs dans la vulgarisation et aussi la contribution dans la révolution algérienne, notamment en 1956. Selon lui, ce fut une date charnière pour la révolution algérienne. Il parlera, entre-autre, de l’équipe de l’ALN qui avait précédé l’équipe du FLN, même si elle n’était pas composée de noms connus de par le monde.

Toujours est-il, cette équipe de l’Armée de Libération Nationale avait insufflé un sérieux coup à la révolution algérienne dont le déclenchement a eu lieu deux ans plus tôt, en 1954. Beaucoup de sportifs et notamment des footballeurs ont donné de leur vie pour que vive l’Algérie. Il cite des équipes entières qui ont été décimées à l’instar de l’équipe de Cherchell, Bakalem et «l’Escadron Noir de Guelma». «La relation entre le sport et le militantisme est intimement liée», a précisé M. Kamel Bouchama. Sans aller dans le détail, il relatera l’épopée inoubliable de l’équipe du FLN et comment elle avait rehaussée par son travail et ses bonnes prestations sur les différents terrains la révolution algérienne. Dans son intervention, Mourad Boutadjine dira même que cette équipe du FLN dont les échos, à l’époque, ont dépassé les frontières de l’Algérie était un peu la rampe de lancement. Ses techniciens, comme il le dira, sont restés après l’indépendance du pays pour assurer d’une manière concrète le développement de notre football. Ils étaient derrière les grandes réalisations du pays avec la médaille d’or lors des JM d’Alger en 1975, les Jeux africains en 1978 et surtout la première qualification à un Mondial. C’était en 1982 en Espagne.

Il faut dire que nos sportifs sont et resteront de grands militants de la cause nationale. À titre d’exemple, et en partant du simple nom de Zioui, dont le stade d’Hussein Dey porte le nom, où évoluait le NAHD, Kamel Bouchama a pu amasser énormément d’informations sur ce joueur émérite. Ce natif de Bordj Bou Arréridj, comme l’affirme M. Bouchama, qui avait même failli jouer en Europe et notamment à Helsinki, était un grand joueur de football.

Il avait rejoint le maquis où il mourut en héros dans la région de Sétif. À l’indépendance du pays, d’anciens collègues avaient pris la parole pour rendre un vibrant hommage à Zouaoui tels que Boutadgine et Bentaleb qui avaient travaillé avec lui. Zouaoui, qui avait pris la parole à son tour, ne manquera pas de remercier l’association Machaâl Chahid et exprime aussi toute sa reconnaissance à ses anciens amis. C’est pour lui une belle occasion de les retrouver après une longue absence.

Il a été récompensé pour tout ce qu’il a entrepris durant sa longue et riche carrière par le directeur d’El Moudjahid, M. Achour Cheurfi qui lui a remis un burnous, en présence de Bouchama, mais aussi M. Guerrache (président de l’association des vétérans dénommée ACSA) (association des clubs sportifs algériens). Ce fut une halte assez importante, surtout que Bouchama a lancé à l’adresse de tous les présents et amoureux du football qu’il faudrait que les historiens relèvent le défi et «creusent» un peu plus pour garder à jamais l’histoire vécue, cette époque féconde de la vie de nos sportifs pour aider leur pays à recouvrer son indépendance.

Hamid Gharbi