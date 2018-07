56e Anniversaire de l’Indépendance et de la jeunesse : Plus de 56.000 unités ATTRIBUÉES aujourd’hui

Une grande campagne de distribution de logements sera organisée, à l'occasion du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. «56.182 logements, toutes formules confondues, seront distribuées aujourd’hui», indique un communiqué du ministère de l’Habitat, qui précise que cette vaste opération de relogement, la deuxième du genre après celle du mois de juin dernier, «touchera l'ensemble des wilayas du pays».

Selon la même source, les autorités publiques comptent distribuer quelque 25.326 logements de type location-vente, 5.451 logements aidés, 2.434 divers et 18.530 aides à l'habitat rural. Concernant la répartition par wilaya, le communiqué précise qu’Adrar est concernée par un quota de 578 logements, 886 logements à Chlef et 661 logements à Laghouat, 1.137 logements à Oum El-Bouaghi, 5.345 logements à Batna, 757 logements à Béjaïa, 2.000 logements à Biskra, 140 logements à Béchar, 506 logements à Blida, 1.341 logements à Bouira, 659 logements à Tamanrasset, 622 logements à Tébessa, 2.351 logements à Tlemcen, 1.313 logements à Tiaret, 1.180 logements à Tizi Ouzou, 2.000 logements à Alger, 1.714 logements à Djelfa, 262 à Jijel, 1.183 logements à Sétif, 1.537 logements à Saïda, 236 logements à Sidi Bel-Abbès, 1.558 logements à Guelma, 1.836 logements à Constantine, 2.000 logements à Médéa, 1.304 logements à Mascara, 600 logements à Ouargla, 2.000 logements à Oran, 140 logements à El-Bayadh, 226 logements à Illizi, 1.546 logements à Bordj Bou-Arréridj, 1.448 logements à Boumerdès, 2.068 logements à El- Tarf, 400 logements à Tindouf, 370 logements à Tissemssilt, 1.858 logements à El-Oued, 895 logements à Khenchela, 535 logements Souk Ahras, 1020 logements à Tipasa, 2025 logements à Mila, 1050 logements à Aïn Defla, 400 logements à El Naama, 1745 logements à Ghardaïa et 1.140 logements à Ghelizane.

Cette distribution entre dans le cadre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.



248.000 logements à réaliser d’ici 2019



Il convient de rappeler que pour les deux années 2018-2019, il est prévu la réalisation de 248.000 logements, soit 130.000 unités au titre de l'exercice 2018 et 118.000 unités au titre de 2019.

La formule location-vente représente 17% de l'offre publique. Les travaux ont été lancés pour la réalisation de 323.702 unités, alors que 64.963 unités ont été achevées, 258.709 unités sont en cours de réalisation et 26.298 unités non encore lancées.

Le ministre avait fait état du recensement de 19.540 unités, au titre du programme AADL à Alger, relevant, à ce propos, que le programme en question se heurtait à des problèmes de foncier, qui sont, a-t-il dit, en cours de règlement, en coordination avec les services de la wilaya.

S'agissant des prévisions de réalisation dans cette formule pour les années 2018-2019, le premier responsable du secteur de l'Habitat a souligné la réception prévue de 85.000 unités en 2018 et 86.000 autres en 2019, pour la réalisation des objectifs du programme quinquennal.

Le nombre de souscripteurs dans cette formule s'est élevé à 561.348, dont 79.858 inscrits dans le programme AADL-1 et 435.992 dans le programme AADL-2. Pour ce qui est de l'habitat rural, qui représente une partie importante du parc foncier (33% de l'offre publique), le nombre d'unités s'élève à 491.526 unités pour les programmes lancés et 406.049 unités pour les programmes achevés (68%), outre 85.477 unités (14%) en cours de réalisation.

Les programmes non lancés au titre de cette formule se sont établis à 105.000 unités (18%) devant être lancées avant la fin du premier trimestre 2018. Le secteur prévoit la réception de 115.000 unités en 2018 et 120.000 autres en 2019, dans le cadre de cette formule. La formule LPA, qui représente 11% de l'offre publique, s'est renforcée par la réception de 72.872 unités (37%), outre le lancement de 182.851 unités et la réalisation en cours de 109.979 unités (55%). Quelque 15.181 unités (8%) devraient être lancées au cours du premier trimestre 2018.

Le secteur de l'Habitat devrait réceptionner 25.000 unités, au titre de ce programme en 2018, et 17.000 en 2019 pour réaliser les objectifs du Programme quinquennal. Le programme LPP, qui représente 2% de l'offre publique, a vu le lancement de 39.499 unités et la réception de 13.916 autres. Quelque 25.583 unités sont en cours de réalisation et 4.097 autres non lancées.

Le département de Temmar prévoit la réception de 11.000 unités en 2018 et plus de 6.000 en 2019. Pour ce qui est du programme relatif à l'éradication de l'habitat précaire, le ministre a indiqué que le recensement national de l'habitat précaire avait fait ressortir 560.000 habitations ayant bénéficié de 388.045 LLP et 95.000 subventions pour les restaurations, suivant les dossiers déposés au niveau de la wilaya. Ce programme a vu la réalisation de 303.219 unités (78%), 82.220 logements en cours de réalisation (21%) et 2.606 unités non lancées (1%).

M. Temmar a affirmé enfin que son département poursuivra ses efforts, pour diversifier les formules de logement chaque fois que nécessaire, pour satisfaire aux besoins des différentes franges de la société.

Salima Ettouahria

5.000 unités AADL POUR LA CAPITALE

Ce mois de juillet est décidément porteur de très bonnes nouvelles. En effet, dans le cadre de l’opération nationale de distribution de 50.000 logements, pas moins de 5000 logements de la formule location vente seront distribués dans la capitale à l’occasion de la fête d’indépendance, vient d’annoncer le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh.

Dans une déclaration à la presse, le wali d’Alger a en effet, fait part du lancement, à l’occasion du 5 juillet, de cette grande opération de distribution des logements de différentes formules à travers l’ensemble du territoire nationale, dont 5000 logements AADL, dans la wilaya d’Alger.

M. Zoukh qui a rappelé, dans ce sens, les efforts considérables consentis par les pouvoirs publics durant les quatre dernières années, ce qui a permis le relogement de plus de 80 000 familles algéroises depuis juin 2014, précisant que les opérations de distribution de logement vont se poursuivre pour satisfaire les besoins des citoyens.

Le wali d'Alger avait souligné, auparavant, l’importance des opérations de relogements qui visent l’éradication définitive des bidonvilles et des habitations précaires qui ternissent l'image de la capitale, pour faire d'Alger une métropole qui soit conforme aux normes internationales.

Rappelons que prés de 2. 000 unités de logements AADL ont été remises à leurs bénéficiaires sur le site de Chéraga le mois dernier. Une opération qui touche principalement les souscripteurs de la formule de l’AADL 1.

Le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar avait annoncé, dans une récente déclaration, la réalisation en cours, de plus de 50% des 120.000 unités de logements AADL, inscrits au titre du programme de 2018. Le ministre a rassuré les souscripteurs que ses services s’attelaient à l’application des instructions du président de la République, car « chaque personne possédant un ordre de versement, bénéficiera d’un logement ».

Il convient de noter qu’une opération d'envergure de distribution des logements et de lotissements comprenant plus de 50.000 unités de différentes a été lancée au mois du Ramadhan dernier.

Plus de 50.000 citoyens vont ainsi bénéficier de différentes formules d'habitation à travers les 48 wilayas à travers cette opération qui intervient en application des recommandations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et ce, dans le cadre des opérations de financement des programmes d'aménagement public des projets finis. Cette opération comprend également la distribution de plus de 24.000 unités de logement rural représentant quelque 48% du total des formules. Plus de 6.000 unités AADL et de 13.000 unités LPL font aussi partie de cet ambitieux programme.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l’habitat pour la relance des projets en retard ou à l'arrêt a précisé le ministre, ajoutant que « l’année 2018 sera celle du logement par excellence », au regard des nombreux programmes qui sont en cours de réalisation et estimés à quelque 700 000 unités.

M. Temmar a tenu à rassurer les Algériens quant à la poursuite des opérations de distribution de logements de manière continue à longueur d’année, spécialement durant les fêtes religieuses et nationales, faisant part de «la mobilisation plusieurs milliards de dinars pour la réalisation des différents programmes de logement. En effet, l’habitat qui constitue une priorité du gouvernement, et ce malgré la conjoncture économique par laquelle est passée le pays».

Kamélia Hadjib