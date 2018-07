concert de musique symphonique à Alger : FARHA WA SALAM

Consacrée aux chants patriotiques, une soirée musicale a eu lieu lundi à l’Opéra d’Alger en commémoration du 56e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie et la fête de la Jeunesse. Un vibrant hommage a été rendu au Président de la République sous les applaudissements et les youyous du public.

Baptisé «Farha Wa Salam» (joie et paix) ce concert, placé sous le haut patronage du ministre de la culture, a été organisé par l’Opéra d’Alger dans le cadre de la célébration de la 56e commémoration de l’indépendance de l’Algérie. Un riche programme a été élaboré pour cette soirée inouïe en présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, des représentants des collectivités locales et un public assez nombreux. «Cet hommage je le rends au premier homme de la république», a déclaré le ministre de la culture. Dans son allocution à cette occasion, le ministre a mis en exergue les réalisations du président de la république pour une Algérie libre, indépendante et développée.

Les présents, enclins à profiter de cette soirée, ont été conquis par l’excellente prestation donnée par l’orchestre dirigé par le virtuose maestro Amine Kouider ; un bel ensemble architectural à la blancheur éclatante conjuguant esthétique, confort et modernité. Le temps d’une soirée, les spectateurs de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaieh ont été envoûtés par le maestro Amine Kouider et son ensemble dans un voyage initiatique à travers la musique des plus grands titres patriotiques. L'ensemble des cinquante musiciens et quarante choralistes ont interprété des extraits de anachides, à l’instar de «Min adjlika ichna ya watani», «Djazairana», «Ya chahid el watan», «Min jibalina» et «Alayki mini salam». L’orchestre et la chorale ont, par ailleurs, interprété «Ayema azizen» «Izayer inchallah atahlou» de Chérif Kheddam.

Dans la continuité de ces festivités à l’honneur du Président de la République, son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le public a été enchanté par le passage de Zakia Mohamed chaleureusement accueillie. «Alah mahabba», «El hodn eddafi» et «Djazaïr ya bladi», des titres que Zakia Mohamed a interprété.

Pour finir en beauté, un ensemble de jeunes artistes ont interprété une chanson baptisée «chamaa lil watane», écrite par le ministre de la culture et composée par Mounir El Djazaïri. Ce dernier ainsi que Amara Hadj Aissa, Taous Arhab, Souad Lazali, Hossam Caméléon et Brahim Haderbach ont, en outre, interprété «Li na’ich fi salam». La soirée s’est achevée après une heure et quinze minutes avec la symphonie carmina burana de Carl Orff et la 9e symphonie de Beethoven. Il y a lieu de noter que ce spectacle sera présenté aujourd’hui au théâtre régional Kateb-Yacine, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

