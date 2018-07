Lecture publique : Distribution de livres aux bibliothèques

L'opération de distribution de livres destinés à la lecture publique à l'ensemble des bibliothèques d'Algérie a été symboliquement lancée mardi à Alger par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a remis un premier lot au profit de huit régions du centre. Organisée à la Bibliothèque nationale à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie et la fête de la Jeunesse, l'opération a concerné un lot de 75.000 exemplaires, représentant 2.716 titres, 1.600.000 ouvrages, édités lors des différentes manifestations culturelles, tenues depuis 2003 et destinés à alimenter les lieux publics de lecture sur tout le territoire. Cette première opération devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année pour couvrir l'ensemble du pays. Ecrits pour la plupart par des auteurs algériens en langues arabe, française et tamazighte, ces ouvrages portent sur la littérature, l'histoire, l'architecture, le patrimoine, entre autres. Le ministre de la Culture a salué cette initiative et rappelé «les efforts de l'Etat pour promouvoir le savoir et encourager la lecture publique en Algérie».