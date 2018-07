Les migrants illégaux nigériens regagnent leur pays : L’Algérie a pleinement rempli son devoir humanitaire

355 migrants clandestins issus du Niger ont été reconduits dans leur pays d’origine, lundi soir vers 21h, à partir du centre d’accueil des migrants de Tamanrasset. Il s’agit, en effet, de la 83e opération de rapatriement initiée par les autorités algériennes, en collaboration avec d’autres institutions nationales (CRA, DGSN, Gendarmerie nationale et Protection civile).

D’Alger à Agadez, en passant par Laghouat, Ghardaïa et In Salah, avant de rejoindre Tamanrasset, voici le chemin du retour emprunté par les migrants nigériens, sous l’œil, à la fois vigilant et bienveillant, des organisateurs de cette énième opération de rapatriement qui s’est déroulée en présence des représentants de l’Organisation internationale pour les migrations, (OIM), du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR) et de nombreux journalistes de la presse nationale. Arrivés samedi soir dans la capitale de l’Ahaggar, les 355 migrants, parmi lesquels 177 femmes, 77 enfants et 81 hommes, ont été pris en charge au niveau du centre d’accueil situé au chef-lieu de Tamanrasset, le temps de procéder à des formalités d’usage relatives à leur identification, mais aussi de vérification de leur état de santé, plus particulièrement celui des femmes et des enfants, sans oublier les autres formes d’assistance en terme de nourriture et tenues vestimentaires attribuées à l’ensemble de ces migrants. Parmi eux, une femme enceinte qui n’a pu aller jusqu’au bout du voyage, c'est-à-dire rejoindre la ville nigérienne d’Agadez. Sa grossesse étant arrivée à terme, elle a été retenue au niveau de l’hôpital de Tamanrasset où elle a donné naissance, hier soir, à son enfant.



La tragédie des enfants



Les enfants, dont le nombre avoisine les quatre-vingts à faire partie de cette opération de rapatriement, incarnent à eux seuls toute la détresse des populations subsahariennes depuis plusieurs années déjà. C’est en effet la catégorie la plus vulnérable exposée à toute sorte de dangers, mais aussi aux tentations criminelles des réseaux des passeurs qui prolifèrent et tissent leur profit du chaos dans lequel sombrent les pays subsahariens. Aucun parmi les organisateurs de la 83e opération de rapatriement des migrants nigériens n’a pu rester insensible quant à l’avenir de ces enfants qui demeure encore incertain, flou et qui n’augure rien de bon. D’ailleurs, à l’heure de leur embarquement, ce lundi soir à partir de Tamanrasset pour rejoindre Agadez, une distance de près de 700 km, beaucoup parmi la gent féminine du Croissant rouge algérien et même parmi nos consœurs de la presse n’ont pu retenir leurs larmes en croisant le regard innocent des 77 enfants nigériens, complètement inconscients de l’ampleur de la tragédie d’une migration à haut risque, de nature à compromettre sérieusement leur devenir. Pour le transport des 355 migrants jusqu'à Agadez, les services de la wilaya de Tamanrasset ont mobilisé une douzaine de bus à bord desquels des bénévoles du CRA accompagneront les concernés jusqu'à leur destination finale. Des unités de la Protection civile et des services de sécurité devront accompagner ce convoi jusqu'à la frontière entre l’Algérie et le Niger. En somme, toutes les dispositions ont été prises pour le succès de cette opération, dont rien n’a été laissé au hasard.



Une action humanitaire conforme aux instructions du Président de la République



«Pour le succès ce genre d’opération, nous avons toujours travaillé dans un cadre organisationnel parfait avec le comité de wilaya pour la prise en charge des migrants», a soutenu le wali de Tamanrasset, M. Djilali Doumi, exprimant son souhait que les personnes rapatriées puissent rejoindre leurs familles au Niger dans de parfaites conditions. Il a relevé que l’action humanitaire de l’Algérie envers les migrants subsahariens est menée conformément aux instructions du Président Abdelaziz Bouteflika, notamment dans son volet lié au respect absolu de la dignité humaine et des règles de bon voisinage entre nos deux pays. Il mettra l’accent en outre sur l’importance des moyens humains et matériels mobilisés dans ce cadre, et sur le non moins considérable volet financier, en matière de prise en charge. Il illustre d’ailleurs son propos en affirmant que 40 % du budget de Tamanrasset alloué au service de la santé est destiné à la prise en charge médicale des migrants. Le wali souligne, par ailleurs, que les ONG devraient plutôt s’occuper de répondre aux besoins socioéconomiques des pays africains d’où sont issus les migrants, au lieu de s’employer à remette en cause l’effort consenti par l’Algérie à travers des campagnes de dénigrement et de déstabilisation dénuées de tout fondement. M. Doumi, qui a supervisé l’opération de rapatriement, s’est dit convaincu que «l’Algérie a pleinement rempli son devoir de solidarité et de prise en charge en direction des migrants subsahariens et qu’il est temps pour les ONG et l’ensemble de la communauté internationale d’en faire autant». Présent sur les lieux, M. Pascal Reyntjens, chef de mission de l’OIM à Alger, a relevé «la parfaite coordination entre les différents services engagés pour le succès de cette opération». Saluant les efforts colossaux déployés par l’Algérie pour la prise en charge des migrants, il reconnaît par ailleurs que les pays de l’Union européenne sont en conflit en terme de position à afficher face à cette question sensible d’actualité internationale. «Les pays d’Europe ne parviennent toujours pas à définir une stratégie commune concernant cette problématique complexe, a-t-il affirmé. De son côté, M. Hamedi Boukhari, représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR) à Alger, a plaidé en faveur de la résolution des différents problèmes ayant amené les populations subsahariennes à fuir leurs pays, notamment en direction de l’Algérie dont il salue toute la consistance de l’action humanitaire.



33.400 migrants clandestins rapatriés depuis 2014



Les deux représentants de l’OIM et de l’UNHCR ont aussi mis l’accent sur la pertinence, voire la justesse de l’approche algérienne en rapport avec la gestion des flux migratoires axée essentiellement sur le retour de la stabilité dans les pays subsahariens, où il faudrait également procéder à la réalisation de programmes socioéconomiques à même de garantir la stabilisation de leurs populations. Il convient de noter que, depuis 2014, l’Algérie a procédé au rapatriement de quelque 33.400 migrants subsahariens, majoritairement de nationalité nigérienne ayant accédé illégalement au territoire national.

Les opérations de rapatriement se comptent par dizaines. Elles constituent le couronnement d’une prise en charge pluridisciplinaire, attestant d’une solidarité exemplaire et exempte de tous reproches de l’Etat algérien envers ces populations forcées à fuir leurs pays confrontés à une instabilité chronique, accentuée par un manque à gagner en termes de développement. Souvenons-nous de cette phrase lourde de sens de M. Hassen Kacimi, président du Comité interministériel algérien chargé du suivi de l’analyse des problèmes migratoires: «L’on assiste à un déplacement de populations entières, les gouvernements respectifs étant incapables de répondre à leurs besoins élémentaires».

K. A.