Conseil de la concurrence : Dix plaintes déposées en 2017

Le président du Conseil de la concurrence a mis l’accent, hier, sur la nécessité de réviser l’ordonnance sur la concurrence pour la mettre en conformité avec la Constitution.

En effet, M. Amara Zitouni, qui a animé une conférence de presse à l’hôtel El Djazair pour présenter le bilan exhaustif et concis des activités de son institution réalisées au cours de l’année 2017, a fait savoir que cette ordonnance, qui avait amendé la loi sur la concurrence de 1995, a entraîné un manque de coordination entre le Conseil et les différentes autorités de régulation sectorielles, tout en créant un chevauchement entre les prérogatives de chaque partie.

Selon M. Zitouni, «le texte fondamental de 2016 a constitutionnalisé la concurrence en Algérie en donnant au Conseil de la concurrence le plein pouvoir afin de rendre le marché plus dynamique. L’article 43 de la Constitution amendée en 2016 a consacré cinq principes relatifs à la concurrence que sont l’interdiction de la concurrence déloyale, l’interdiction du monopole, la non-discrimination entre les entreprises publiques et privées en ce qui concerne les aides de l’Etat, la régulation du marché par l’Etat et les droits du consommateur»,a-t-il indiqué.

S’agissant du nombre de plaintes que cette instance de régulation a traité en 2017, M.Zitouni a avancé un chiffre de 10 affaires. Un chiffre qui, selon lui, ne reflète pas la réalité du marché. «La plupart des PME ignorent l’existence de notre institution, ce qui les amènent à déposer leurs plaintes au niveau des tribunaux», a-t-il justifié.

Le responsable a fait savoir que le Conseil a élaboré un programme de communication visant, d’une part, à sensibiliser les pouvoirs publics, les opérateurs économiques, les organisations patronales et les associations de protection des consommateurs, sur les effets positifs d’une concurrence loyale, sur l’efficience économique, la performance des entreprises et la protection du consommateur.

Ce programme vise, d’autre part, à diffuser la culture de la concurrence insuffisamment ancrée dans notre pays, compte tenu de sa transition d’une économie administrée à une économie du marché.

Il a également évoqué le renforcement de la coopération avec les autorités de la concurrence étrangères, dans le domaine du droit de la concurrence, ainsi que de la formation et du perfectionnement des membres et des cadres du Conseil, grâce à leur participation à des conférences, ateliers et forums organisées par des organisations internationales (CNUCED , OCDE , ICN).

À ce bilan, il y a lieu d’ajouter la poursuite de d’actions majeures engagées par le Conseil de la concurrence au cours des années précédentes. Il s’agit de l’étude thématique sur le marché concurrentiel du médicament à usage humain entamée en 2015 dans le cadre des missions consultatives du conseil de la concurrence.

À signaler aussi que le conseil a bénéficié d’une assistance technique du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association avec l’union européenne (P3A) qui a mis à sa disposition trois experts pour la validation de l’étude déjà réalisée par les cadres de ce Conseil.«La date d’achèvement de cette étude est prévue pour la fin de l’année 2018», a-t-il affirmé .

Evoquant les contraintes majeures auquelles le Conseil fait encore face pour exercer pleinement les missions qui lui on été conférées par la loi, M. Zitouni évoquera notamment l’absence d’un siège adéquat. Selon lui, les bureaux affectés provisoirement depuis 1995 au niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne peuvent accueillir qu’une vingtaine de personnes alors que cette instance a besoin d’un effectif de 150 à 160 agents toutes catégories confondues. «Le Conseil de la concurrence fonctionne actuellement avec un effectif de 28 agents», a-t-il regretté.

Il est utile de rappeler que le Conseil de la concurrence fondé en 1995 et réactivé en 2013 après 10 ans d'arrêt est considéré comme une autorité administrative autonome qui agit au nom et pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles de la concurrence. Il peut entreprendre toute action utile relevant de son domaine de compétence notamment toute enquête, étude ou expertise. Il est consulté aussi pour tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la concurrence.

Sarah A. Benali Cherif