Production algérienne de pétrole : Vers une augmentation de 26.000 barils/jour

Le ministre de l’énergie et des Mines, M. Mustapha Guitouni a annoncé, hier, que l’Algérie va augmenter sa production de pétrole de 26 mille barils/jour.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à l’IFEG de Ben Aknoun à Alger, en marge de la rencontre nationale avec les distributeurs de l’électricité et du gaz titulaires de concessions, sous le thème «Engagements d’amélioration de la performance : état des lieux et perspectives», le ministre de l’Énergie et des mines a souligné qu’à travers cette augmentation la production de l’Algérie va atteindre d’ici le mois prochain 1,1 million de barils par/jour. Il a expliqué que «le fait qu’il y ait eu des problèmes géopolitiques dans certains pays producteurs notamment en Libye, Nigéria, le marché pétrolier a enregistré un déficit d’environ d’un million de baril par jour». Donc, a-t-il ajouté «pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande, les 24 pays pétroliers ont opté pour cette augmentation». Interrogé sur les coupures de l’électricité et le risque de délestage en été, le ministre a répondu que le risque zéro n’existe pas et on ne peut pas dire qu’il n’y aura pas de coupures. Par ailleurs, il a rassuré que, cet été, il n’y aura certainement pas de délestage. S’agissant des subventions des prix de l’électricité, le ministre a estimé que ce dispositif généralisé n’est pas «équitable». Il a affirmé qu’«actuellement, il y a une étude pour la mise en place d’un système de subvention ciblé. C’est-à-dire à l’avenir, ces subventions seront consacrées aux nécessiteux». M. Guitouni a par ailleurs, insisté auprès des cadres dirigeants de Sonelgaz sur la nécessité de se concentrer seulement sur les métiers de base à savoir la production, le transport et la distribution de l’électricité et du gaz. «Il est temps de se concentrer sur les métiers de base», a-t-il indiqué, avant de donner des instructions à toutes les sociétés du groupe Sonelgaz et plus particulièrement la société de distribution à rester mobiliser pour un service public de qualité sur l’ensemble de territoire au bénéfice des citoyens et d’atteindre des performances satisfaisantes. «Notre objectif est de satisfaire la cliente par une fourniture des deux énergies dans les standards internationaux», a dit

M. Guitouni. Il a ajouté que

«ceci passe par la modernisation des circuits de communication en rapport avec les évolutions des TIC par le biais de programmes d’actions élaborés, déclinées et mis en œuvre à tous les niveaux de gestion». Pour atteindre cet objectif, précise-t-il, cela passe obligatoirement aussi par la formation de tous les travailleurs qui devront disposer d’une combinaison de connaissance et de compétences susceptibles de les rendre opérationnels et polyvalents dans tout le spectre d’activité exercer au niveau des concessionnaire. Le ministre n’a pas manque de souligner que «l’Etat veillera de toutes ses forces à ce que la gestion des concessionnaires de l’électricité et du gaz réponde de manière satisfaisante à l’ensemble des objectifs tracés en ce qui concerne la satisfaction des besoins énergétiques des citoyens dans le domaine de la qualité, de la disponibilité et des coûts». En réponse à une question sur les créances du groupe Sonelgaz, il a fait savoir qu’«elles sont de l’ordre de 1.600 milliards de dinars «.

M.A.Z.