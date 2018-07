Ratification d’accords et de conventions de coopération avec plusieurs pays : Le Chef de l’état signe 5 décrets présidentiels

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords et de conventions de coopération avec plusieurs pays et ce, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. Il s'agit de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le gouvernement algérien et son homologue italien, signé à Alger le 22 janvier 2013, de deux autres accords de coopération, avec le Mali, le premier dans le domaine du pétrole et du gaz et le second dans le domaine de l'énergie, signés le 3 novembre 2016 à Bamako. Il s'agit aussi de l'accord entre les gouvernements algérien et polonais portant création d'une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, signé à Alger le 25 novembre 2017, ainsi que de la convention de coopération culturelle et artistique entre l'Algérie et le Koweït, signé à Koweït city le 2 octobre 2013.