Respect des droits de l’homme dans la garde à vue : satisfecit

La présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerouki a affirmé hier, à Alger, qu' «aucune plainte pour mauvais traitement des personnes placées en garde à vue n’a été signalée à ce jour». S’exprimant en marge d’un atelier de formation portant sur la protection des personnes placées en garde à vue, organisé au profit des officiers de la police judiciaire et de la Gendarmerie nationale, Mme Benzerouki a indiqué que les portes du CNDH sont ouvertes à tous les citoyens pour dénoncer tout dépassement en matière de droits de l’homme. «Notre siège est ouvert à toute personne qui se trouve sur le territoire national», a-t-elle précisé, ajoutant que le Conseil national existe à travers ses délégations régionales, qui sont au nombre de cinq, pour recevoir les plaintes des citoyens. Mme Benzerouki a, dans ce cadre, lancé un appel à toute personne victime d’un dépassement à se présenter au siège ou à envoyer un fax pour signaler toute forme d’atteinte aux droits de l’homme, tout en précisant que «le CNDH qui est une institution constitutionnelle, ne tolère aucune violation des droits».

Organisée par le CNDH, en collaboration avec le bureau du Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’Organisation internationale de la réforme pénale, avec le soutien de l’ambassade de Grande-Bretagne, cette session de formation vise à promouvoir la culture des droits de l’homme, en général et les principes fondamentaux de la garde à vue en particulier.La présidente du CNDH a, dans ce contexte, souligné l’importance d’organiser ce genre de formation qui vise le renforcement des capacités des officiers de la police judiciaire et de la Gendarmerie nationale concernant la notion de garde à vue.A ce sujet, elle a fait savoir que le Conseil national des droits de l’homme dans le cadre des prérogatives qui lui sont imparties par la loi du 3 novembre 2016, a pu établir un partenariat avec l’Organisation internationale de la réforme pénale qui est une organisation non gouvernementale financée par l’ambassade du Royaume-Uni.Pour l’intervenante, le Conseil national des doits de l’homme s’est lancé dans un processus de vulgarisation et de promotion de tout l’arsenal juridique qui garantit la protection de toute personne qui a un problème avec la justice. «Nous avons entamé depuis le 24 mai dernier une série d’ateliers à Oran, Bejaia, Sétif, Adrar et nous sommes actuellement à la troisième phase de partenariat pour promouvoir toute la législation concernant la garde à vue et ses principes fondamentaux énumérés dans l’article 60 de la Constitution», a expliqué la présidente du CNDH.Mme Benzerouki a indiqué que l’article 60 de la Constitution consacre trois principes pour la protection de la dignité humaine de la personne placée en garde à vue.L’intervenante a évoqué, en premier lieu, la durée de cette garde à vue qui ne doit pas dépasser les 48 heures. «Pendant cette durée, le mis en cause doit obligatoirement prendre attache avec sa famille, ses amis et son avocat», a-t-elle dit, et de rappeler qu’il y a également le principe de l’expertise médicale à la fin de cette garde à vue, qui s’effectue à la demande du mis en cause. «S’agissant d’un mineur, précise Mme Benzerouki, cette expertise médicale est obligatoire». «Le CNDH s’est déplacé dans des chambres de garde à vue, où l’on a constaté une très bonne prise en charge des personnes concernées», a-t-elle indiqué, tout en exprimant sa satisfaction quant au traitement de ces personnes. «Les chambres ont été dotées des commodités nécessaires préservant la dignité de l’individu», a-t-elle soutenu. Pour sa part, Muhammad Chabana, représentant de l’Organisation internationale de la réforme pénale pour la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), a salué les efforts de l’Algérie en matière de protection des droits de l’homme, soulignant la volonté de toutes les institutions de renforcer cette protection à travers l’application rigoureuse de la loi.

M. Chabana a salué l’initiative de la création d'un bureau chargé des droits de l'homme auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale, appelant, à cet effet, à l’élargissement de ses prérogatives à travers la désignation de délégués régionaux.De son côté, Lize Stokers, première secrétaire de l’ambassade de Grande-Bretagne en Algérie, a fait part de sa grande satisfaction quant au respect de la notion des droits de l’homme en Algérie, notamment pour ce qui est du traitement des personnes en prison ou en détention provisoire, saluant au passage, «le professionnalisme de la police algérienne et de l’ensemble du personnel des établissements pénitentiaires en Algérie».

Kamélia Hadjib