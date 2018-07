Salon national des produits de la recherche scientifique : L’innovation à l’honneur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a présidé hier, au palais des expositions Pins Maritimes, le coup d’envoi du Salon national des produits de la recherche scientifique sur le thème «la recherche scientifique au service du citoyen».

Dans ce cadre, M. Hadjar a précisé que cet évènement est une occasion pour présenter aux citoyens ainsi qu’aux acteurs du secteur socioéconomique les produits réalisés par les équipes des centres de recherche et ceux des laboratoires des universités du pays. Les participants répondent à des problématiques réelles et apportent des solutions réfléchies et élaborées par des équipes de chercheurs et d’universitaires compétents.

Après avoir précisé que ce Salon est un événement économique et une opération commerciale, le ministre a ajouté qu’à travers cette édition «nous visons à lancer un appel aux entrepreneurs publics et privés ainsi qu’aux hommes d’affaires à prendre connaissance des capacités des chercheurs algériens à répondre à des problématique réelles du secteur socioéconomique et des potentialités offertes par les centres de recherche, pour apporter des solutions et innover dans tous les domaines d’activité.

L’ objectif principal est d’arriver à instaurer la confiance entre le monde de la recherche, l’industrie et la société en général. L’autre objectif du Salon est de valoriser les compétences, les talents créatifs et de promouvoir l’esprit innovateur des chercheurs et des universitaires, n’attendons pas que ces lumières aillent briller dans d’autres cieux, pour reconnaître leurs connaissance et savoir-faire. Mais la visée principale de ce Salon appelé à être un espace incontournable de mise en avant des produits de la recherche scientifique est de donner ce coup de pouce indispensable à l’économie nationale et à l’Etat. Loin d’être un idéal fantasmé, l’option est réaliste et réalisable. Si une quarantaine de produits sur les 650 présentés au Salon trouvent preneurs, ce sera autant d’options à éliminer de la lourde facture d’importation, voire de les exporter.

Hamza Hichem



68 diplômés de l’Enseignement professionnel honorés



Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a honoré, hier, en présence de plusieurs ministres, 68 diplômés, dont 26 femmes, de différentes spécialités.

Lors de son allocution, M. Mebarki a fait savoir que 6 lauréats de cette promotion ont bénéficié d’une bourse d’étude dans le cadre des relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et certains pays africains.

H. H.