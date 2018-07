Dans la LUCARNE : On s’attendait à mieux

Il est évident, selon les spécialistes de la programmation mondiale, la coupe du monde qui se déroule en Russie et qui amorce les huitièmes de finale avec des équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale a éclipsé cette 18e édition des Jeux méditerranéens qui ont eu lieu dans la ville espagnole de Tarragone. Il faut dire que cette contrée espagnole a eu un répit puisqu’on lui avait accordé un peu de temps pour bien se préparer. En effet, cette halte de la fine fleur méditerranéenne est passée presque inaperçue. Certes, l’Italie a remporté cette édition avec plus de 150 médailles nous donnant un aperçu sur notre grand retard vis-à-vis de certains pays de la rive de la méditerranée. On doit encore travailler plus que les autres pour tenter de réduire un peu l’écart très béant entre les uns et les autres. C’est vrai que cette fois-ci, des pays comme le Maroc, l’Egypte, la Tunisie nous ont devancés en matière de collecte de médailles. Avec seulement deux médailles d’or, l’une remportée par la karatéka Daïkhi et l’autre par le nageur de Constantine Oussama Sahnoune, qui se prépare en France, quatre argent et 07 bronze, il n’y avait pas de quoi pavoiser. D’ailleurs, même le ministre de la Jeunesse et des sports, M. Hattab, qui venait de prendre son poste en remplacement de l’ex-ministre Ould Ali, n’était nullement emballé par les résultats obtenus. Il faut admettre qu’on était un peu préparé à cette «déroute» par le manque de préparation suite au sérieux conflit qui avait dépeint sur les relations entre l’ex-ministre et le président du COA. On peut dire que certains ont même douté que l’Algérie puisse participer à ce conclave pourtant très important pour nous et notamment la ville d’Oran qui doit organiser la 19e édition en 2021. D’ailleurs, et suite à la clôture de cette édition de Tarragone, l’emblème des jeux a été remis aux responsables de la ville d’Oran, organisatrice de la prochaine édition. C’est vrai qu’on a voulu tout mettre sur le dos des organisateurs et notamment le problème de visa qui avait «empesté» la vie de notre délégation et surtout la chef de mission de la délégation algérienne, Hassiba Boulmerka, qui avait relevé des «carences» sur place affirmant que les organisateurs n’avaient pas respecté leurs engagements suivant le cahier des charges. Toujours est-il, cette ville catalane a été victime, faut-il le préciser, du problème de «l’indépendance de la catalogne» et que le gouvernement central espagnol était farouchement opposé. Du coup et en conséquence de cette position, le budget alloué à ces jeux a été diminué d’une manière drastique de presque 75%. Ce qui est énorme.

C’est vrai que lors d’une conférence de presse organisée par M. Amar Addadi (président du CIJM), il a rectifié le tir en affirmant que «l’organisation a été satisfaisante». Concernant la participation algérienne, si l’on prend en ligne de compte le fait qu’il y a eu une mauvaise préparation, on peut dire qu’elle était loin de ses devancières. Car avec un pactole de 13 médailles seulement dont deux en or, qui n’étaient pas sûres au départ, on peut dire qu’on a frisé la «bérézina» surtout que notre délégation a dépassé les 400 personnes dont 233 athlètes. C’est l’une des participations les plus faibles sur le plan des résultats. On est loin de Tunis 2001 (32 médailles dont 10 or) et lors de la dernière édition qui a eu lieu à Mersin (Turquie en 2013), où nous avions remporté 25 médailles dont neuf en or, deux en argent et quinze en bronze. La différence est de taille et le recul de notre sport aussi bien dans les sports collectifs qu’individuels est on ne peut plus évident. La «sonnette d’alarme» doit être vraiment tirée. Car tout mettre sur la mauvaise préparation ne peut pas tout expliquer, surtout que des athlètes ont même pu s’entraîner aux Etats-Unis d’Amérique. C’est vrai que certains n’ont pas joué le jeu, mais…

Hamid Gharbi