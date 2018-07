JAJ Alger-2018 : lancement du N.1 du magazine de la compétition

Le Comité d'organisation des prochains Jeux africains de la jeunesse (JAJ), prévus du 18 au 28 juillet à Alger, a lancé le N.1 du magazine dédié à cette 3e édition qui verra la participation de quelque 3.000 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 35 disciplines dont 4 sports d'exhibition.

Le magazine, téléchargeable via le site officiel des Jeux www.jajalger2018.org, d'un volume de 64 pages, se décline en trois langues : arabe, français et anglais. «L'Algérie sera heureuse et prête à recevoir les jeunes africains en accueillant les Jeux africains de la jeunesse dans leur 3e édition qui auront lieu à Alger du 18 au 28 juillet. Cet événement sportif continental a eu le grand intérêt de son Excellence, Monsieur le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et a été placé sous son haut patronage en lui accordant une importance particulière du fait que cet événement rassemble, durant une dizaine de jours, les jeunes sportifs africains à Alger, afin d'échanger leurs expériences sportive et culturelle», a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, dans un «Mot d'ouverture», publié sur la page 3.

Le magazine est revenu à cette occasion sur l'histoire des JAJ (page 8), dont les deux premières éditions se sont déroulées respectivement à Rabat (Maroc) en 2010 et à Gaborone (Botswana) en 2014.

Les deux villes retenues par le Comité d'organisation pour abriter les compétitions, en l'occurrence Alger et Tipasa, ont eu droit à une présentation générale avec photos. Tipasa va abriter «les athlètes, staffs et officiels principalement de l'aviron, du canoë et du tir» qui seront «très émerveillés en découvrant la beauté de cette ville et ses vestiges», peut-on lire sur le document.

Le magazine s'est projeté aussi sur les prochains jeux Olympiques de la jeunesse JOJ-2018, prévus à Buenos Aires (Argentine) du 6 au 18 octobre, relevant l'importance de l'édition d'Alger, «officiellement qualificative aux JOJ dans 7 disciplines (...) C'est dire que les JAJ sont en train de gagner en notoriété auprès des instances sportives internationales». Enfin, le magazine est revenu sur les infrastructures et l'enveloppe budgétaire allouée à ces Jeux.

Ainsi, «70 millions de dollars ont été accordés par les autorités locales au Comité d'organisation pour la préparation de l'événement (...) Plusieurs infrastructures et installations ont été retapées à neuf».