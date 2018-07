Jeux méditerranéens de Tarragone : Remise du drapeau des prochains jeux à LA VILLE D’ORAN

La cérémonie de clôture des 18es jeux Méditerranéens de Tarragone en Espagne a été marquée,dimanche soir, par la remise du drapeau des prochains jeux de 2021, au maîre de la ville d’Oran,sous les applaudissements des présents.

Après 9 jours de compétition et 245 titres distribués, les Jeux Méditerranéens à Tarragone ont été donc clos. La cérémonie de presque deux heures a débuté par le passage de témoin entre le maire de Tarragone, Joseph Félix Ballesteros, et le maire d’Oran, Noureddine Boukhatem, via le président du Comité international des Jeux méditerranéens, M. Ama Addadi. Une courte projection de quelques minutes sur les écrans géants du stade a permis aux présents d’avoir un avant-goût de l’accueil qui sera réservé aux délégations qui rehausseront les JM de 2021. Après neuf jours de compétition et 245 titres distribués, les 18es JM ont été clos, avec une cérémonie riche en couleurs et dédiée, principalement, aux volontaires, comme l’avait annoncé, en conférence de presse, le maire de Tarragone. Devant une assistance faible, chose inhabituelle dans ce genre de rendez-vous, les présents au Nou Estadi du Gimnastic ont été invités à suivre quelques fresques symbolisant la culture de la ville de Tarragone, avant de céder le passage au chanteur compositeur catalan du Pop-Folk, Alvaro Soler qui a gratifié les participants de quelques-uns de ses succès : «Sofia», «La Cintura», entre autres, le tout, sous les danses des jeunes volontaires qui ont tenu à démontrer leur joie d’avoir pris part aux JM-2018. Les feux d’artifices qui ont illuminé le ciel du stade de Tarragone ont été la fin en apothéose de la cérémonie de clôture des 18es Jeux Méditerranéens qui ont enregistré une participation record de 3.648 athlètes dont 1.458 dames et 26 pays, avec l’intégration, pour la première fois, du Portugal. La 18e édition a été peu réjouissante pour l’Algérie avec une faible moisson de treize médailles (2 or, 4 argent et 7 bronze) et une modeste 15e place au classement final des médailles, qui a sacré l’Italie, avec 156 breloques (56 or, 55 argent, 45 bronze), suivie de l’Espagne avec un total de 122 (38 or, 40 argent, 44 bronze) et la Turquie avec 95 (31 or, 25 argent, 29 bronze).



Les médaillés algériens

Athlétisme :

2 médailles saut en longueur : Mohamed Yasser Triki (argent) Relais messieurs 4x400 m : Abdelmalik Lahoulou, Fethi Benchaa, Saber Boukemouche et Mohamed Belbachir (bronze)

Boxe : 2 médailles Catégorie (-60 kg) : Réda Benbaziz (bronze) Catégorie (-81 kg) : Mohamed Houmri (bronze)

Judo :

2 médailles Catégorie (-100 kg) : Lyes Bouyacoub (bronze) Catégorie (+78 kg) : Sonia Asselah (bronze)

Haltérophilie :

1 médaille catégorie (94 kg) : Saddam Messaoui (bronze)

Natation :

2 médailles 100 m nage libre : Oussama Sahnoune (or) 50 m nage libre : Oussama Sahnoune (argent)

Luttes associées :

2 médailles catégorie (87 kg) : Bachir Sidazara (argent) Catégorie (97 kg) : Adem Boudjemline (argent)

Karaté-do : 2 médailles Catégorie (+84 kg) : Hocine Daïkhi (or) Catégorie (-75 kg) : Walid Bouabaoub (bronze).

Le Comité d’organisation, « fier »d’avoir relevé le défi

Josep Félix Ballesteros, président du Comité d’organisation (COJM) et maire de la ville espagnole de Tarragone, hôte des 18es Jeux méditerranéens (JM), sest dit «fier» d’avoir réussi à offrir un événement «exceptionnel». «Une sensation de fierté inégalable davoir réussi des JM exceptionnels se dégage. On a été à la hauteur de l’événement, de lavis des délégations présentes à Tarragone», sest réjoui Josep Félix Ballesteros, lors d'une conférence tenue au centre de presse principal. Le président du COJM a reconnu, certes, l’apparition de problèmes dorganisation et de coordination durant les deux premiers jours des compétitions, mais «les choses sont rentrées dans l'ordre grâce à l’adhésion de tous et la compréhension des délégations», a-t-il expliqué. M. Ballesteros a parlé aussi des difficultés économiques et du marasme politico-institutionnel que la ville de Tarragone avait vécus, entravant l’organisation et poussant les organisateurs à demander le report, d’une année, des JM-2018.

Le premier responsable de l’organisation des JM-2018 a relevé aussi la présence «quantitative» de la presse qui a contribué à une médiatisation maximale des Jeux. Plus de 600 journalistes, photographes et cameramen ont ainsi été accrédités pour couvrir les Jeux. «Tout le monde à Tarragone est à féliciter, surtout les bénévoles qui se sont investis corps et âme pour honorer la ville catalane, et pour cela, le COJM a décidé de leur rendre un vibrant hommage lors de la cérémonie de clôture qui sera dédiée à chacun d’entre eux», a conclu M. Ballesteros. La «réussite» de l’organisation des JM-2018 a poussé la ville de Tarragone à se porter candidate pour l’organisation du Mondial de handball féminin.