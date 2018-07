Inauguration de l’unité de séparation et de boosting gaz d’alrar (in-amenas) : une véritable valeur ajoutée

l La station emploie 400 travailleurs et exploite 39 forages gaziers.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a inauguré hier l'unité de séparation et de boosting gaz d'Alrar (120 km Nord d'In-Amenas). Implanté à l'entrée de la zone d'Alrar, relevant de la direction régionale Sonatrach de Stah, cet important projet énergétique, dont la capacité est de 24,7 milliards m3/jour, permet de séparer le gaz et de récupérer le condensat vers la station de traitement au niveau de la direction régionale de Stah, selon les explications fournies au ministre. La nouvelle installation, dont la réalisation a été lancée en 2012 pour un coût de 64 milliards DA, vient pour accroitre la capacité de pression de refoulement à 75 bars, après avoir enregistré un déclin de 35 bars en 2014 à 15 bars seulement en 2017, a-t-on ajouté. Considérée comme une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale, la station, qui emploie quelques 400 travailleurs, exploite actuellement 39 forages gaziers avec une mise à niveau du réseau de collecte des puits.

La délégation ministérielle doit tenir, à cette occasion, une séance de travail avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah). Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, était accompagné lors de cette visite du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et du président directeur généra du groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould-Kaddour. Il procèdera lors de cette visite d'une journée à In-Amenas (wilaya d'Illizi), dont il a été chargé par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, à l'inauguration aussi du siège de la commune et à la mise en service de la piscine semi-olympique, avant de présider une rencontre avec les représentants de la société civile.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah), le ministre a affirmé que «ceux qui tentent de semer la zizanie sachent que le groupe Sonatrach est le coeur battant, actuel et futur, de l’économie nationale, et qu’il appartient à l’ensemble d’accompagner cette nouvelle dynamique économique, avec clairvoyance et responsabilité afin de relever les challenges futurs».

M. Bedoui a rassuré, en outre, que «la dynamique des réalisations se poursuivra tant que se poursuivra le processus de développement», appelant, dans ce sens, à préserver ces ambitieux acquis économiques, de moyen terme, pour relever le défi.

«L’implantation de pareils projets dans ces régions frontalières constitue la preuve que la région est au coeur de la stratégie de développement nationale, voire qu’elle en constitue le coeur battant», a-t-il déclaré. «Le programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, vise à consolider les potentialités souterraines, dont le gaz en tant qu’une des ressources vitales», a poursuivi M. Bedoui, soulignant, dans le même contexte, que «les efforts de l’Etat se poursuivront dans la recherche concernant les ressources souterraines pour en faire un levier de développement, jusqu’à atteindre la transition énergétique escomptée à travers la quête d’autres sources d’énergie». Le ministre de l’Intérieur a saisi l’opportunité pour saluer le rôle assumé par les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) pour faire face à l’agression terroriste ayant ciblé le groupe gazier de Tiguentourine et se dresser contre les tentatives de déstabilisation de l’économie nationale. Ce qui constitue «la preuve de la prédisposition de l’ANP pour la protection de la sécurité et la stabilité et l’économie nationale», a-t-il ajouté. M. Noureddine Bedoui a exhorté, par ailleurs, les jeunes et les acteurs de la société civile à défendre les acquis du pays, préserver le legs des Chouhada et oeuvrer à la poursuite du développement, avant de valoriser la grande importance qu’accorde le Président de la République au développement des régions du Sud et des Hauts plateaux du pays.



Énergies renouvelables : un ambitieux programme



Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a annoncé, hier à In-Amenas (Illizi), le lancement d’un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables à travers les différentes wilayas du pays.

Accompagnant le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, il a fait état de la projection, à l’horizon 2030, d’une production électrique de 22.000 mégawatts (MW), dont une tranche de 150 MW sera produite au cours des trois prochaines années et 50 MW produits dans les wilayas du Sud, avant la fin de l’année en cours, d’une partie de 50 MW. Ces projets énergétiques visent à construire une économie nationale diversifiée susceptible de générer l’énergie électrique à partir du gaz, a indiqué le ministre, ajoutant que le secteur de l’Énergie vient de mettre en service de nouvelles installations énergétiques à travers le pays. Ces acquis consistent, notamment en un groupe gazier à Reggane et un autre à Timimoune (wilaya d’Adrar), en plus de l’inauguration du projet du siècle portant transport par canalisation du gaz d’In-Salah vers Tamanrasset sur plus de 700 km, et d’un ouvrage similaire reliant sur 400 km Illizi et Djanet. Selon M. Guitouni, ces opérations énergétiques sont appelées à impulser l’industrie gazière en Algérie, à accroître ses capacités de production et à consolider sa place dans le domaine de l’industrie gazière, sachant que le secteur accorde une grande importance au développement de l’industrie gazière dans le Sud du pays. «L’Algérie occupe une place de choix sur le marché pétrolier mondial, eu égard à la diversification énergétique dont elle dispose et que le partenariat mené par le groupe Sonatrach avec les grandes compagnies pétrolières mondiales lui a permis d’acquérir les techniques énergétiques modernes», a-t-il précisé. Le ministre a, par ailleurs, indiqué que «la fiscalité pétrolière a atteint, durant les cinq premiers mois de cette année, un volume de 1.232 milliards DA, un indicateur prouvant que le pays est sur la bonne voie et que le secteur de l’énergie œuvre pleinement au développement et la diversification de l’économie nationale et la création d’un climat propice au développement socio-économique». S’agissant de la formation et de la qualification de la main-d’œuvre, le ministre de l’Énergie a affirmé que le secteur s’emploie à la création de centres de formation assurant différentes spécialités en rapport avec les activités hydrocarbures, à travers des wilayas du Sud, à l’instar d’Illizi, d’Ouargla, d’Adrar et de Tamanrasset.