Sommet de l’UA à Nouakchott : Un crime dangereux pour le développement et la stabilité

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a exposé, dimanche soir à Nouakchott, les efforts de l’Algérie dans la lutte contre la corruption, en sa qualité de représentant du Président de la République Abdelaziz Bouteflika

au 31e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

Au titre de l’examen par le sommet du thème de l’année «Vaincre la corruption : une voie durable pour la transformation de l’Afrique», M. Ouyahia a souligné qu’au niveau du continent, la corruption n’est pas une triste singularité africaine, comme veulent le faire croire certains discours tenus ici et là». Il a fait observer que, bien au contraire, malgré les limites objectives qui pèsent encore sur ses moyens, l’Afrique peut s’honorer d’avoir pris à bras-le-corps la lutte contre la corruption, ce crime dangereux pour le développement et même pour la stabilité de nos pays». Illustrant ce constat, le Premier ministre a mis en exergue la conviction de l’Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée voilà quinze années, au lendemain de la conclusion d’une convention similaire par les Nations unies. Abordant les efforts de l’Algérie en la matière, M. Ouyahia a indiqué que «notre pays, sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika, a affiché sa détermination à combattre le fléau de la corruption qui ne l’épargne malheureusement pas».

Il a soutenu que cette détermination de l’Algérie s’est d’abord illustrée par la ratification des conventions des Nations unies et de l’Afrique pour la prévention et la lutte contre la corruption, dont le contenu a été largement intégré à la législation nationale en la matière. Le Premier ministre a également rappelé que l’Algérie s’était dotée d’un Organe constitutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, lequel concourt activement à la prise en charge de ce dossier. Dans le même ordre d’idées, M. Ouyahia a rappelé que la justice, compétente pour l’investigation et la répression de toutes les atteintes à la loi, fait l’objet en Algérie, depuis le début de ce siècle, d’un vaste programme de modernisation et de renforcement de ses capacités, en lois mises à jour, en magistrats annuellement formés par centaines et en capacité matérielles requises. Le Premier ministre a conclu son intervention en soulignant que l’Algérie conduit sa lutte contre la corruption dans la transparence, en présentant son rapport national aux instances africaines et onusiennes compétentes en la matière.

M. Ouyahia a fait son intervention en se basant sur le rapport élaboré par le Président du Nigeria, qui a été désigné, lors du dernier Sommet de l’UA à Addis-Abeba, champion africain de lutte contre la corruption.



Se rassembler au service du développement du continent Une nécessité absolue

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a souligné, dimanche à Nouakchott, «l'absolue nécessité» pour les Africains de s'organiser et de se rassembler au service du développement du continent.

Dans une déclaration à la presse, à l'occasion du 31e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine,

M. Messahel a souligné «l'absolue nécessité de mieux s'organiser et de se rassembler pour être dans un mouvement de partenariat et œuvrer dans l'optique d'être au service du développement du continent». Il a indiqué que les chefs d'Etat et de gouvernement se sont penchés, lors des séances à huis clos tenues à l'occasion de ce sommet, sur

d'«importantes questions», notamment celles relatives à l'examen du rapport présenté par le président Paul Kagame sur la réforme de l'organisation panafricaine. Il s'agit de réformes devant permettre à l'UA de devenir un vecteur plus efficace dans un contexte de grands défis par rapport à l'intégration économique du continent à l'horizon 2063. S'agissant de la zone de libre-échange (ZLEC), le Chef de la diplomatie algérienne a indiqué qu'il était évident de passer à une autre étape, à savoir la procédure de ratification de l'accord de la ZLEC, en fonction des lois internes à chaque pays, dans le but d'aboutir à une zone de libre-échange «dynamique au service du développement en Afrique». S'agissant des futures négociations entre l'Union européenne (UE) et les «Afrique, Caraibes et Pacifique» (ACP), il a indiqué qu'elles devraient débuter en août prochain dans la perspective de la révision de l'accord liant les ACP à l'UE. «Nous sommes dans une logique de l'appropriation de tous les processus pour parler d'une seule voix, d'où l'absolue nécessité de mieux nous organiser pour être dans un mouvement de partenariat», a-t-il recommandé. Abordant la question du Sahara Occidental, M. Messahel a évoqué la mise en place d'un mécanisme qui va servir d'interaction entre la République sahraouie et le Maroc d'abord, puis l'UA et les Nations unies, sur la base des résolutions des Nations unies.



Mécanisme pour une solution entre le Sahara occidental et le Maroc décision historique

Le président sahraoui, Ibrahim Ghali, a appelé l'Union africaine (UA) à être «plus efficace» pour assurer l'indépendance du Sahara Occidental. «Il appartient à l'UA d'être plus efficace et plus présente pour appuyer les Nations unies, en vue d'assurer l'indépendance du Sahara occidental», a-t-il dit dans une déclaration à la presse, en marge du

31e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA. Il a ajouté que l'UA aura à collaborer avec le Conseil de sécurité de l'ONU pour une évolution de cette question, dans la perspective du lancement de négociations directes entre la République sahraouie et le Maroc. Evoquant la création d'un mécanisme au niveau des chefs d'Etat de l'UA afin de parvenir à une solution au conflit entre la République sahraouie et le Maroc, il a indiqué qu'il (mécanisme) aura à suivre ce dossier et coordonner avec l'ONU pour mettre fin «à la dernière colonie en Afrique».

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a qualifié de «décision historique» la création d'un mécanisme pour trouver une solution au conflit entre la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Maroc. «Cette décision historique vient pour réaffirmer l'attachement de l'Union africaine aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance», a soutenu M. Ould Salek, dans une déclaration à la presse. Le chef de la diplomatie sahraouie intervenait au terme de la présentation d'un rapport du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, sur le Sahara Occidental, à l'occasion du 31e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Le Sommet a décidé la création d'un mécanisme au niveau des chefs d'Etat pour «œuvrer afin de trouver une solution entre la République sahraouie et le Maroc», a-t-il précisé. Ce mécanisme va œuvrer en concertation avec l'ONU pour mettre «fin à ce conflit qui a trop duré entre la République sahraouie et le Maroc», a-t-il souligné. Pour lui, cette décision se base sur «les décisions et les positions connues de l'UA qui reconnaissent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». M. Ould Salek s'est félicité de cette prise de position de l'UA, «qui ne peut pas être éloignée de la recherche de la solution entre la République sahraouie et le Maroc». Dernière colonie en Afrique, le Sahara Occidental a été occupé par le Maroc en 1975 après le départ des troupes espagnoles, et reste à ce jour inscrit à l’ONU au chapitre des territoires à décoloniser, selon les règles du droit international en la matière.



Le blocage par le Maroc du référendum d'autodétermination dénoncé



M. Ould Salek a dénoncé le blocage par le Maroc de l'organisation du référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Sahara Occidental. «Le Maroc bloque depuis 27 ans l'organisation du référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental, ce qui a une incidence sur la paix et la stabilité de la région», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

Le chef de la diplomatie a soutenu que le Maroc était appuyé dans son entreprise «d'oppression» du peuple sahraoui par la France, laquelle «exerce son influence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU», affirmant qu'elle (la France) «ne veut pas de l'instauration d'un climat de stabilité dans la région». Cette instabilité est entretenue par le «déversement de quantités considérables de drogues et de stupéfiants dans la région par le Maroc, ce qui encourage des connexions avec le terrorisme, le crime organisé et les narcotrafiquants», a-t-il expliqué. Privilégiant la solution pacifique pour la résolution de ce conflit, M. Ould Salek n'a pas, en revanche, exclu l'option du recours aux armes pour l'indépendance de son pays. Dernière colonie en Afrique, le Sahara Occidental a été occupé par le Maroc en 1975 après le départ des troupes espagnoles et reste à ce jour inscrit à l’ONU au chapitre des territoires à décoloniser, selon les règles du droit international en la matière.



Adhésion à trois accords de l'UA



Le Sahara Occidental a signé hier à Nouakchott son adhésion à trois accords de coopération avec l'Union africaine (UA), en marge du 31e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Il s'agit de l'accord africain pour la préservation de la nature et des ressources naturelles, l'accord sur le régime relatif au Centre africain pour le développement des ressources minérales ainsi que l'accord portant sur la Charte africaine des principes et des fondements de la décentralisation, la gestion et le développement local. Les trois accords ont été signés par le président sahraoui, Ibrahim Ghali, en présence du conseiller juridique de l'UA, Mme Namira N. Negm.

Le président chinois félicite les dirigeants africains

Activer en faveur du processus d’intégration



Le président chinois Xi Jinping a félicité les dirigeants des Etats africains et leurs peuples à l'occasion de l'ouverture des travaux du 31e Sommet de l'Union africaine, soulignant que l'UA est «une bannière d'unité et de force œuvrant en faveur de l'intégration» du continent. Dans un message, le président chinois Xi Jinping a affirmé que l'Union africaine est «une bannière d'unité et de force de l'Afrique et œuvre activement en faveur du processus d'intégration africaine».

«Les pays africains continuent de parler d'une seule voix dans les grands dossiers régionaux et internationaux, et leur capacité à préserver la paix et la sécurité s'est beaucoup renforcée», a ajouté le président chinois, selon l'agence Chine Nouvelle.

Le chef d'Etat chinois a souhaité, selon la même source, que «de grandes réalisations soient atteintes par les pays africains sous l'impulsion de l'UA», précisant que le sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) se tiendra en septembre avec pour thème «Construire ensemble une communauté de destin sino-africaine encore plus solide pour réaliser la coopération gagnant-gagnant». Le président Xi Jinping a souligné également que la Chine travaillera avec l'Afrique pour aligner le thème du sommet de Pékin avec le projet de construction commune de «la Ceinture et la Route», l'agenda 2030 des Nations unies pour le Développement durable, ainsi qu'avec l'agenda 2063 de l'UA et bien d'autres stratégies de développement des pays africains. «Pékin et l'Afrique œuvreront pour porter leur partenariat de coopération stratégique global à un nouveau niveau», a ajouté M. Xi. Dans ce contexte, le président chinois a déclaré s'attendre à une forte participation des dirigeants africains au sommet de Pékin afin de discuter des projets concernant le développement de la coopération sino-africaine. Notons que les travaux du 31e sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA ont débuté dimanche à Nouakchott (Mauritanie), avec la participation du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique» est le thème retenu pour ce sommet.

Les dirigeants africains se pencheront lors de ce sommet sur l'épineuse question de la corruption pour faire de ce continent un havre de paix, d'intégration et de développement économique. La question du Sahara Occidental sera aussi au centre des attentions, inscrite, pour la première fois, comme un «point à part et séparé» des autres questions à l’ordre du jour. La paix et la sécurité sont également abordées lors de la réunion. Les dirigeants africains examineront les moyens pour faire face en particulier à la radicalisation et l’extrémisme violent considérés comme les principaux facteurs derrière la menace terroriste.