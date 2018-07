Dialogue avec les médecins résidents : Le gouvernement déterminé à poursuivre ses efforts

Interpellé sur la question des médecins résidents, le ministre de la Santé a déclaré que «le gouvernement continuera de travailler sur la question, pour trouver un issue avec les concernés». Le ministre a tenu à préciser aussi que «l’ouverture des canaux de dialogue concerne uniquement les deux parties» à savoir le ministère et les résidants. M. Hasbellaoui a indiqué que «le gouvernement s'attelait à l'examen des revendications des médecins résidents ayant mis fin à leur grève et qui ont entamé, depuis ce dimanche, les examens de rattrapage», en précisant que «la reprise de dialogue est la seule voie qui permettra de trouver une solution», ajoutant que «les portes du dialogue demeurent ouvertes pour se concerter avec tous les partenaires sociaux de tous les secteurs, conformément aux orientations données, à maintes occasions, par le Président de la République».

Dans ce sillage, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé, la semaine écoulée, que l'examen du diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS) se déroulera durant la période allant du 1er au 19 juillet, notant que cette session de rattrapage sera la dernière à être organisée pour l'année universitaire 2017/2018. Il a été formellement stipulé que «les candidats qui ne s'y présenteront pas, seront considérés en situation d'abandon d'études et par conséquent, exclus.»

T. K.