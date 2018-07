Clôture, hier, de la session du parlement : Le président bouteflika invité à poursuivre sa marche à la tête de l’état

Dans son discours de clôture de la session parlementaire, le président du Conseil de la nation a appelé le Chef de l’État à présenter

sa candidature pour un cinquième mandat. «Les membres du Conseil de la nation demandent au Président Abdelaziz Bouteflika

de poursuivre son œuvre», a notamment déclaré le président de la chambre haute du Parlement.

M. Abdelkader Bensalah, qui s’exprimait, hier, à l’occasion de la clôture de la session parlementaire, a affirmé que «la conjoncture l’exige», eu égard, a-t-dit, aux grands défis que l’Algérie doit relever. Poursuivant ses propos, il rappelle, dans ce même contexte, que lors du vingtième anniversaire du Conseil de la nation, la grande majorité de la composante de l’institution parlementaire avait «appelé à la continuité». Aussi et après avoir mis en avant les nombreuses et importantes réalisations du Président de la République dans les domaines politique, socio-économique et sécuritaire, le président du Conseil de la nation s’est adressé à l’opposition en disant : «J’invite ces partis à faire la comparaison entre la situation du pays avant et maintenant, aussi bien dans le domaine sécuritaire que social. Quelle place avait l’Algérie dans la sphère internationale, et quel est son rôle aujourd’hui ?» Le président du Conseil de la nation a par ailleurs évoqué les «manœuvres» contre notre pays, affirmant que «le devoir nous oblige, dans cette étape, particulièrement, de réordonner les priorités, d’orienter les débats de la scène politique de notre pays dans la direction qui sert les intérêts suprêmes de la nation, et d’affronter les vrais défis qui menacent la sécurité et la stabilité du pays». Il est question aussi, poursuit-il, de «défendre les frontières territoriales et d’assurer à la fois efficience et efficacité».

Pour ce qui est du bilan de cette session, le président du Conseil de la nation le qualifiera de «satisfaisant dans l'ensemble». Il met en relief, dans ce même cadre, que les textes qui ont été examinés et adoptés interviennent au moment «opportun» et en conformité avec «la philosophie de modernisation et de réforme initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis son accession au pouvoir».

Les deux chambres du Parlement (Assemblée populaire nationale et Conseil de la nation) ont abrité, hier, les cérémonies de clôture de leur session ordinaire pour l'année 2017-2018, une session qui aura été marquée par l’examen, débat et vote de près d’une vingtaine de projets de loi.

Il faut dire qu’outre le vote de ces textes, au nombre de 19 et parmi lesquels figure quatre projets de loi organiques, la session ordinaire de l’année parlementaire 2017-2018 a vu également de nombreuses séances plénières consacrées aux questions orales adressées au Premier ministre et aux membres du gouvernement.

Il a également été notamment question de l’organisation de plusieurs audiences pour l'examen des plans d'action de certains secteurs ministériels, ainsi que les missions d'information dépêchées à travers les wilayas. Cette session a aussi été caractérisée par des missions de prospection et des visites de terrain, ainsi que d’intenses activités relatives à la diplomatie parlementaire.

Pour rappel, la cérémonie de clôture de cette session, qui a duré 10 mois, conformément aux dispositions de la Constitution de 2016, s'est déroulée en présence du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Saïd Bouhadja, des membres du gouvernement et des hauts responsables de l’État. Il convient de mettre en exergue également que la clôture de la session, qui a débuté en septembre 2017, «intervient conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l’article 15 de la loi organique portant organisation de l’APN et du Conseil de la nation, leur travail et leur relation fonctionnelle avec le gouvernement».

Contrôle de l’activité du gouvernement

Renforcer les dispositifs



n M. Bouhadja : L’Algérie demeurera « inébranlable » face aux campagnes virulentes et aux discours de faillite politique.

L’Assemblée populaire nationale a procédé, hier, à la clôture de la session ordinaire de la 8e législature du Parlement. La clôture de cette session, présidée par M. Saïd Bouhadja, président de l’Assemblée, a été marquée par la présence du président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, de nombreux membres du gouvernement et de hauts responsables de l’État. La clôture de la session de la chambre basse du Parlement intervient conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l’article 15 de la loi organique portant organisation de l’APN et du Conseil de la nation, leur travail et leur relation fonctionnelle avec le gouvernement. Dans son discours de clôture, le président de l’APN a mis en avant l’évolution des mécanismes de contrôle parlementaire, qui contribuent, dans cet esprit démocratique, à la promotion de la performance de l’activité législative parlementaire, aussi bien dans le domaine législatif, que le contrôle des actions du gouvernement. Le président de l’APN a estimé que les mécanismes de contrôle constituent bien «un pas en avant dans le processus de construction et d’ancrage de la pratique démocratique en Algérie». M. Bouhadja a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés, pour consacrer une meilleure coordination entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Évoquant des faits d’actualité, notamment ceux de la question de prise en charge des émigrés subsahariens, et la campagne virulente menée contre notre pays par certaines parties, M. Bouhadja signale que «l'Algérie est un État souverain, fort de ses institutions légitimes, qualifiée par de spécialistes de modèle de stabilité, de développement et d'édification démocratique», aux niveaux arabe et africain. Aussi, comme il le dira, l'Algérie demeurera «sereine et inébranlable» face aux campagnes virulentes menées par certains dont le discours exprime la faillite politique». «L'Algérie refuse que quiconque lui dicte sa politique et la démarche à suivre, et repose sur l'unité de son peuple, la solidité de ses institutions, les principes de sa politique extérieure et sa détermination constante à poursuivre son processus de construction et d'édification, sous la direction du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika», a-t-il soutenu.

«Les choix importants du Président de la République ont atteint leurs objectifs de réforme et de développement. Néanmoins, certaines parties œuvrent vainement à dissimuler et à altérer ces réalisations, à travers de discours qui sèment le doute et le désespoir, et incitent à la haine contre les institutions et les symboles de l'État», a souligné le président de l'APN.

Étayant ses dires, M. Bouhadja a estimé que «ces discours s'associent aux campagnes virulentes menées à l'étranger», affirmant que «leur seul objectif est de donner une image négative et déformée de notre pays, et de porter atteinte à la crédibilité de ses positions politiques sur de questions de principe, dans une tentative de dénigrement et d'affaiblissement de l'Algérie».

Soulignant que les réalisations concrétisées par l'Algérie sont patentes et n'ont besoin ni d'arguments ni de preuves, le président de l'APN a appelé ceux qui «feignent d'ignorer la vérité» à se conformer à la déontologie politique et aux garde-fous de la loi en matière de respect des institutions et de symboles de l'État, et à se remettre à la volonté du peuple».



Première session parlementaire de la 8e législature :une étape historique



Le président de l’Assemblée populaire nationale a soutenu, dans son allocution, à l’occasion de la clôture de la première session parlementaire de la 8e législature, vient «inaugurer une étape historique du développement constitutionnel et institutionnel» de notre pays.

Pour ce qui concerne le bilan de la session, M. Saïd Bouhadja a qualifié les travaux des parlementaires de «positifs», rappelant les nombreux projets de loi qui ont été présentés aux députés, lors de cette session et qui ont été soumis à l’appréciation des représentants du peuple, lors de séances plénières ouvertes «aux médias» et à «l’opinion publique».

Le président de l’APN s’est longuement exprimé sur les 19 projets de loi importants ayant fait l’objet de débats, rappelant que parmi ces derniers, figurent pas moins de quatre lois organiques, à savoir la loi organique portant compétences du Conseil de l'État, le projet de loi organique relative aux lois de finances, le projet de loi organique fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité et le projet de loi organique relative à l'Académie algérienne de la langue amazighe. Il faut dire aussi que les membres du Parlement ont voté, en outre, le plan d'action du gouvernement afin de mettre en œuvre le programme du Président de la République et d'importants projets de loi répartis sur plusieurs domaines politique, économique et social, dont le projet de loi sur la monnaie, le projet de loi de finances pour 2018, le projet de loi sur la poste et le e-commerce, et le projet de loi de finances complémentaire PLFC-2018. Plusieurs projets de loi ont été également adoptés s'inscrivant dans le cadre des textes juridiques issus de la Constitution de 2016 et de l'achèvement de la réforme du système judiciaire, dont le projet de loi relative à l'organisation pénitentiaire, le projet de loi relative aux procédures pénales et la protection des personnes en matière de traitement de données à caractère personnel, et le texte de loi relative à la justice militaire. Les membres de l'APN avaient, par ailleurs, déposé, durant cette session, 454 questions orales et 421 questions écrites, auxquelles 129 réponses ont été apportées aux questions orales et 276 réponses aux questions écrites, indique le président de l’APN. Il fera remarquer, par la même occasion, que cette session a connu, également, nombre de mécanismes de contrôle, dont des missions de prospection et des visites de terrain. La diplomatie parlementaire a également été mise en avant, tout en notant que l'APN a «institué et installé 107 groupes parlementaires d'amitié avec des pays frères et amis». Remarque importante, le président de l’APN a mis à profit cette opportunité, pour rappeler les objectifs des réformes globales initiées par le Président de la République, lesquelles réformes constituent, a-t-il ajouté, «une véritable feuille de route dans l’exercice parlementaire. Nous saluons tout ce qui a été réalisé en matière d’édification démocratique et de développement social. Aussi, nous réitérons l’adhésion de l’Assemblée pour l’accompagnement de cette dynamique de réformes et l’instauration de ses repères législatifs». Poursuivant ses propos, M. Bouhadja mettra en relief que «les choix du Président ont atteint leurs objectifs». «Cependant, certaines parties veulent sciemment semer le doute et le désespoir dans le pays», fait remarquer M. Bouhadja, soutenant que «ce genre de discours reflète la faillite politique de ses auteurs».

À noter, enfin, que la cérémonie de clôture de cette session de dix mois, conformément à la Constitution de 2016, s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, de membres du gouvernement, ainsi que de hauts responsables.