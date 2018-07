56e anniversaire du recouvrement de l’indépendance : Distribution d’un nouveau quota de 50.000 logements

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville s’apprête, à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire du recouvrement de notre indépendance, à distribuer un nouveau quota de 50.000 logements, toutes formules confondues. Selon nos sources, cette opération, la deuxième du genre en moins d’un mois, après celle qui a eu lieu la veille de l’Aid El Fitr, concerne l’ensemble des 48 wilayas. Le coup d’envoi officiel sera donné par le premier responsable du secteur, Abdelwahid Temmar, à partir de la wilaya de Médéa, tandis que d’autres membres du gouvernement se déplaceront dans diverses régions du pays et présideront des cérémonies de remise des clés aux bénéficiaires. Notre source avance que 40% de ce quota porte sur le logement rural, comme c’était le cas d’ailleurs lors de la précédente opération.

Le reste sera partagé entre le logement public locatif, appelé communément logement social, celui de location-vente (AADL) et le logement social participatif (LSP), aujourd’hui LPA, en sus de la distribution de centaines de lots de terrains viabilisés et prêts à la construction. Et en attendant de connaître le nombre exact des logements à distribuer dans chaque wilaya, la capitale bénéficiera à titre illustratif de 2.000 unités de type public locatif. Il convient de rappeler que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de la Ville a assuré, il y a quelques jours à

El Moudjahid, que les pouvoirs publics n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin, après la livraison de dizaines de milliers d’unités ces dernières années, pour distribuer le maximum de logements, avant de soutenir que des efforts colossaux vont être consentis en vue de réaliser les objectifs que s’est assignés le gouvernement à travers le plan quinquennal du Président de la République. Pour Temmar, il est « primordial » et « vital » de respecter le calendrier des livraisons afin d’honorer les engagements pris vis-à-vis des citoyens, se félicitant dans la foulée à ce que son département soit parvenu aujourd’hui à « maîtriser » les plannings. « On ne navigue désormais pas à vue, tout est étudié », a-t-il noté. Il s’est montré à ce propos rassurant et a affirmé que dorénavant, les distributions des logements seront « régulières » et « périodiques » en mettant à profit notamment les nombreuses fêtes nationales et religieuses célébrées par l’Algérie tout au long de l’année, histoire de donner une portée « symbolique » à ce genre d’opérations. « C’est une façon pour nous de faire partager cette joie mais aussi de faire renaître l’espoir dans l’esprit des citoyens et passer le message que l’Etat est là et ne lésinera pas sur les moyens pour prendre en charge leurs préoccupations », a indiqué en effet le ministre l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, lequel ne manquera pas de rappeler le long processus qui a abouti à ces résultats. « Nous avons dû batailler pour arriver à ce stade. Il fallait faire face à de nombreuses contraintes rencontrées sur le terrain dont le problème du financement que nous avons résolu en partie. Des projets à l’arrêt ont été relancés, des contrats ont été résiliés avec les entreprises défaillantes, des solutions au foncier ont été trouvées. Avec tous ces efforts, il fallait que le résultat ne soit pas décevant », a expliqué Temmar qui admet qu’en dépit de tout ça, il subsiste encore des contraintes qu’il va falloir affronter.

S. A. M.