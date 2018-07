Prix du président de la République de la ville verte : « Instaurer la culture de l’embellissement urbanistique »

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé, hier, que «l’objectif du Prix du Président de la République de la ville verte est d’instaurer la culture de l’embellissement urbanistique et de développer le sens environnemental chez les citoyens».

S’exprimant à l’ouverture d’une conférence, organisée au Centre international des conférences, sur la première édition du Prix du Président de la République de la ville verte, en présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, et du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, Mme Zerouati a mis l’accent sur «l’importance particulière qu’accordent les autorités publiques à la protection de l’environnement, à travers notamment la sensibilisation pour instaurer une véritable culture environnementale ».

Selon la ministre, les espaces verts contribuent également à la promotion de la santé et du cadre de vie des citoyens et à la préservation de l’équilibre écologique et environnemental. Elle a rappelé à ce propos que la loi relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts visait essentiellement la promotion du cadre de vie urbain, en œuvrant à les introduire dans tous les projets de construction afin de préserver l’équilibre écologique et environnemental. Mme Zerouati a indiqué qu’ «en dépit des efforts consentis qui ont augmenté la superficie d’espaces verts de 1 m2 à 5 m2 pour chaque habitant, ceci reste en deçà de la moyenne internationale, soit 10 m2 pour chaque habitant ».

Mme Zerouati a rappelé, à ce titre, l’installation de la Commission interministérielle en charge de la classification et de l’inventaire des espaces verts. « L’installation officielle de ladite commission intervenait à la veille de la déclaration de la première édition du Prix du Président de la République de la «ville durable» pour l’année 2018 lors de la célébration de la Journée nationale de l’arbre coïncidant avec le 25 octobre.

«Le Prix national de la ville verte est attribué annuellement par le Président de la République, lors des festivités de la journée nationale de l’arbre fixée le 2 octobre de chaque année. Le prix national n’est attribué qu’à une seule ville, et ce même prix consiste en l’attribution de récompenses pécuniaire et de trophée.



Un intérêt particulier aux questions de l’environnement



Pour sa part, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a salué l’instauration de ce prix qui vise, selon lui, à «améliorer le cadre de vie des citoyens et promouvoir la qualité des services au niveau de nos villes». «Ce prix permettra la réhabilitation des espaces verts et la promotion de la culture de la citoyenneté visée par la stratégie nationale de développement du tourisme dans le pays», a-t-il indiqué.

Prenant la parole à la même occasion, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a souligné l’importance des questions en relation avec l’environnement, auxquelles son ministère accorde un intérêt crucial et capital. «Cet intérêt se traduit», selon le ministre, «à travers les supports médiatiques consacrés à ce domaine dans les médias publics, notamment la radio et la télévision».

De son côté, le ministre de l’Agriculture, M. Abdelkader Bouazghi, a souligné que le Prix national de la ville verte vient couronner les efforts consentis par l’Algérie en matière d’environnement, sous la conduite du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui se sont traduits, notamment, par l’amélioration du cadre de vie des citoyens, la protection du patrimoine naturel, une croissance industrielle de qualité et la généralisation de l’éducation environnementale.

Il citera, à ce sujet, le nombre de projets d’espaces verts mis en chantier actuellement. «119 forêts récréatives dans 30 wilayas dont 13 ont été confiées à des investisseurs pour un montant estimé à 6,3 milliards de DA. Ces forêts récréatives, source de richesses, de création d’emplois et de détente, contribueront à l’amélioration du cadre de vie urbain et participeront à la préservation du patrimoine forestier», a-t-il conclu.



Signature d’une convention pour le développement des espaces verts



A l’issue de cette rencontre, une convention de partenariat a été signée entre le Centre national du développement des ressources biologiques, relevant du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, le Conservatoire national des formations à l’environnement et le jardin d’Essai d’El Hamma, pour établir un partenariat dans le domaine de l’environnement.

A noter que la convention met en avant plusieurs pistes de partenariat, telles que le développement des ressources biologiques et la biodiversité en Algérie et la possibilité de créer un réseau national qui regroupe l’ensemble des concernés par le monde de la botanique en Algérie.

Le directeur général du jardin d’Essai d’El Hamma, Abdelkrim Boulahia, a indiqué à cette occasion que « le jardin d’Essai, c’est pratiquement l’établissement le mieux indiqué pour pouvoir regrouper les autres jardins. Il sera le noyau dur de la botanique, avec des relais et un réseau qui rassemble l’ensemble des jardins botaniques au niveau national, puisque l’objectif c’est d’enrichir la collection en plantes, notamment algériennes », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : «Nous sommes en train de finaliser l’inventaire du jardin qui va nous permettre de le classer en tant que jardin botanique, à l’échelle nationale et internationale. Le jardin d’Essai va collaborer avec d’autres institutions pour faire l’inventaire des espèces botaniques des autres jardins répertoriés à travers le pays. »

Salima Ettouahria