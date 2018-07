Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie : Au-delà des statistiques

Les experts ayant pris part à une journée d’étude organisée hier par l’Institut national d’études de stratégie globale (Inesg) ont unanimement relevé que la sécurité alimentaire existe en Algérie, mais reste tributaire des facteurs externes. Sollicité en marge de l’évènement, Foued Chehat, ancien directeur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), dit, de prime abord, que cette sécurité ne dépend pas de moyens nationaux, d’où l’impératif de diversifier l’économie nationale avec une meilleure connexion entre les différents secteurs.

En effet, l’Algérie importe annuellement 6 à 7 millions de tonnes de céréales. Sur le plan nutritionnel, l’universitaire confirme l’écart considérable entre les moyennes mondiales requises et la réalité des choses en Algérie. Si «le nombre de calories consommées par les Algériens est en augmentation», équivalent à ce qui est consommé en Espagne, elles demeurent des calories importées». Si en Algérie, précise Amel Bouzid, directrice de la division agriculture et environnement au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread), la question de la sécurité alimentaire a constitué «une priorité pour les pouvoirs publics», à partir de 2001, a été observée une remontée du cours des hydrocarbures sur le marché international, et, donc, une meilleure relance de l’économie nationale.

Relevant, entre autres, la réhabilitation et la redynamisation de l’agriculture, elle explique, tout de même, que le secteur se heurte à une première contrainte que constitue la dotation réduite en superficie agricole utile, à peine égale à 0.2ha/habitant. Le maître de recherche au Cread précise que la situation alimentaire et nutritionnelle s’est nettement améliorée, au cours du dernier siècle.

Cependant, «si le ratio alimentaire disponible est suffisant qualitativement, il est encore déséquilibré, la place occupée par les blés étant trop importante et celle des protéines et des matières grasses encore trop basse». Ce déséquilibre «conduit à la hausse des maladies non transmissibles, mais lourdement handicapantes, tels le diabète ou les accidents cardio-vasculaires».

D’autre part, les intervenants à cette journée d’études ont relevé que selon les données disponibles pour 40 wilayas, il y aurait 1.2 million de ménages considérés comme démunis et nécessitant une aide directe. Et d’ajouter que l’amélioration quantitative du ratio alimentaire disponible a été le résultat d’un recours aux importations permettant de combler «un déficit structurel de l’offre agricole domestique».

Des mises ont garde sont lancées pour les années à venir. «L’Algérie sera de plus en plus dans l’incapacité de poursuivre dans la même voie et de recourir aux mêmes solutions.» Explicites, les experts soulignent qu’au-delà des risques liés à la volatilité des prix sur les marchés internationaux, constituant une variable externe non maîtrisable, «il y aura un risque aggravé lié au changement climatique qui créera davantage de difficultés au secteur agricole domestique, pour garantir le maintien ou l’amélioration de ses taux de croissance».

Fouad Irnatene