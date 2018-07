M. Abderrahmane Raouya, ministre des finances : « L’endettement externe carrément exclu »

Le ministre des Finances vient de réaffirmer le refus catégorique de l’Algérie de recourir à l’endettement externe, comme préconisé par le FMI, sauf dans des cas exceptionnels «d’investissements forts avec des rendements appréciables».

M. Abderrahmane Raouya, qui était, hier, l’invité de la rédaction de la Chaîne III, de la radio algérienne, a indiqué, dans ce sens, que, la «construction du grand Port Centre» d’El-Hamdania, à Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, «sera financée par un prêt de l’État chinois». Hormis ces cas d’exception, «tout endettement externe est carrément exclu». À propos du fait que l’investissement soit essentiellement tiré par la dépense publique, le premier argentier du pays admet et déplore cette réalité que «l’ensemble des secteurs à forte croissance soient pris en charge par le budget de l’État». Aussi, selon lui, ces secteurs devraient drainer des investissements nationaux et des IDE, d’autant plus, a-t-il rappelé, que des règles et avantages sont accordés pour permettre, notamment au privé, de se lancer dans des projets au sein des secteurs en question. Dans le même contexte, l’intervenant rappelle que les banques publiques financent l’économie à plus de 80%, ce qui est «un peu anormal». Aussi, les banques publiques devraient «diversifier leurs produits, renforcer leurs moyens, notamment leurs fonds propres, ainsi que leur capacités d’intervention». Des performances qui viendraient par «l’amélioration de leurs résultats, en allégeant certaines procédures et en se déployant davantage au niveau du territoire». M. Raouya a indiqué, dans ce registre, que la LFC- 2018 a mobilisé 500 milliards de dinars au profit du FNI, pour financer certains gros investissements, rappelant que le gel des projets, conséquemment à la crise financière, devait totaliser 2.200 milliards de dinars. Aussi, l’amélioration des recettes fiscales de l’État, qu’elles soient ordinaire et pétrolières, ont permis de dégeler 600 milliards de dinars pour financer les infrastructures, en priorité, celles de l’Éducation nationale (1.400 structures et de cités intégrées à édifier), la Santé et l’Enseignement supérieur.



Financement non conventionnel : le « risque est mesuré »



Interrogé sur le risque inflationniste par rapport au recours au financement non conventionnel, M. Raouya s’est voulu rassurant, en affirmant que le «risque est mesuré». Le ministre admet en fait que cette solution «n’est pas sans risques», mais que «ce risque est mesuré». Les pouvoirs publics ont «pris l’ensemble des règles de rigueur, pour pouvoir maîtriser cet aspect du financement non conventionnel», assure-t-il. À propos des réserves émises par les institutions internationales, à ce sujet, notamment de la part du Fonds monétaire international, le ministre des Finances précise que «ce ne sont pas des critiques que de dire ce n’est pas la seule voie». Et d’ajouter : «Nous sommes souverains à choisir notre voie.» L’invité de la rédaction indique, dans ce sillage, que le taux d’inflation se situerait entre 4 à 3% en moyenne, sur toute la période située entre 2018-2020, un taux d’inflation à 5,5% étant prévu pour l’année 2018. «Cependant, jusqu’à maintenant, nous avons un taux d’inflation qui tourne autour de 4%», ajoute le ministre. M. Raouya a tenu à souligner que «le financement non conventionnel est destiné beaucoup plus à l’investissement, et donc il devrait permettre une croissance un peu soutenue». Pour l’instant, «nous sommes sur ce crédit interne, nous le maîtrisons, bien évidemment en essayant d’utiliser l’ensemble des voies et moyens, que ce soit le recours aux prêts bancaires ou par le biais du Fonds national d’investissement», a-t-il fait savoir. Selon le ministre, «la situation financière demeure tendue». Le déficit de 1.800 milliards de dinars, en 2018, a été comblé par le financement non conventionnel. Un déficit qui va être certainement encore repris au cours de l’année 2019, signale le ministre. Par conséquent, «la rigueur ne devrait pas nous détourner, quel que soit le prix du pétrole, car les cours peuvent encore retomber d’un jour à l’autre. Pour cela, nous devons être toujours regardants sur cet aspect, et ne pas tomber dans la facilité», a déclaré M. Abderrahmane Raouya. Sur un autre plan, le ministre des Finances a indiqué qu’en matière de recouvrement fiscal, «ce n’est jamais parfait», et «il faudra continuer les efforts» engagés en matière de modernisation de l’administration fiscale, dans le cadre de la stratégie de la DGI visant la simplification des procédures. Concernant les fléaux de fraude et de corruption, le ministre a été précis : «Je ne dis pas que nous allons endiguer complètement ces phénomènes, mais nous allons réagir chaque fois que nécessaire. Et aucune tolérance à ce niveau.»

D. Akila