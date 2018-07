Grand angle : Rapprochement inédit ?

Après la rencontre avec le leader nord coréen, le sommet Trump-Poutine est, sans l’ombre d’un doute, le plus important de cet été. Le président américain doit rencontrer son homologue russe pour leur premier sommet officiel à Helsinki le 16 juillet. Une perspective qui était inenvisageable, il y a quelques semaines. Les deux hommes aux caractères bien trempés se sont entrecroisés à deux reprises en marge de réunions internationales—la dernière fois en novembre 2017 au Vietnam. Pourtant le locataire de la Maison- blanche a de tout temps affiché une admiration et une volonté sans faille de normaliser ses relations avec l’homme fort de Moscou. Une volonté d’ouverture qui vient rompre avec le climat glacial en vigueur auparavant et avec la défiance traditionnelle du Parti républicain. La visite du conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, récemment à Moscou, a permis justement de raviver les desseins du président américain contrariées jusqu’ici par l’affaire des élections US et dont la Russie a été accusée d’ingérence par les renseignements américains, ainsi que par la tentative d’empoisonnement au Royaume-Uni d’un ancien agent russe. Cette affaire a poussé l’administration américaine et ses alliés européens à expulser des dizaines de Russes présentés officiellement comme des diplomates par la Russie, qui a répliqué par des expulsions similaires. Trump va s’entretenir avec Poutine alors qu’il n’est toujours pas d’accord avec ses propres services de renseignement sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Trump est également en conflit avec les alliés européens des États-Unis sur plusieurs dossiers, notamment la politique commerciale, le changement climatique et l’accord sur le nucléaire iranien. Avec les russes, Trump adoptera sûrement une autre attitude beaucoup moins cassante. Des sujets sensibles, comme les sanctions américaines, les accusations d’ingérence dans les élections américaines ou l’Ukraine, disparaitront comme par magie du menu de la rencontre. Mais la Syrie sera au centre d’un nouveau « deal » bilatéral recherché par Washington. Les tentatives de réchauffement entre Moscou et Washington n’en sont pas à leur premier essai. Mais la détermination de Donald Trump, en froid avec ses alliés traditionnels, est perçue comme un signal positif pour un rapprochement inédit.

M. T.