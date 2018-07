Redevance de la copie privée : Pour un engagement

Une convention de partenariat portant licence globale d’exploitation des œuvres, dont le montant reste confidentiel, a été signée, dimanche, entre l’Office National des Droits d’Auteur et droits voisins (ONDA) et le fabricant de Smartphones Iris, marque commerciale de la société Saterex.

En effet, l’Office National des Droits d’Auteur et droits voisins (ONDA) et le groupe privé Iris ont signé une convention de partenariat. Les documents de cette convention ont été parafés conjointement par le Directeur général de l’ONDA, M. Sami Bencheikh El Hocine, et le représentant du groupe IRIS, M. Djamel Guidoum, en présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, des cadres des deux entités ainsi qu’un parterre de journalistes de la presse nationale. Ce partenariat, qui demeure valable jusqu’à la fin de l’année en cours, porte sur licence globale d’exploitation des œuvres, délivrée par l’Onda au groupe IRIS. Félicitant les deux parties pour ce partenariat, le ministre de la culture a estimé, dans son intervention à cette occasion, que «cette action est un élan pour le respect de la loi», et d’ajouter que «cet engagement des industriels algériens reflète leur prise de conscience pour produire dans un cadre légal». A cette occasion, le directeur général de l’Onda, Sami Benchikh El Hossine, qui s’est félicité de cet accord, a, de son côté, indiqué que la convention, qui aura un effet rétroactif à compter du premier janvier 2018, «permettra à de nombreux artistes, auteurs et producteurs nationaux et étrangers une juste et légitime rémunération au titre de l’exploitation de leurs œuvres et prestations artistiques dans le cadre des services de téléphonie mobile et de la redevance au titre de la copie privée». Cette signature rentre dans la politique de partenariat médiatisée par l’Onda depuis le début de l’année en cours, visant à terme à intégrer l’ensemble des fabricants de Smartphones dans le système algérien de protection de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, le fabricant de Smartphones Iris, marque commerciale de la société Saterex, s’est dit honoré de signer cette convention en présence du ministre de la culture. «Nous remercions l’ONDA pour cet engagement stratégique pour promouvoir la production nationale», a-t-il déclaré. Ajoutant : «Cette signature demeure un élan pour IRIS pour contribuer à la promotion des œuvres d’auteurs algériens.» Il y a lieu de noter que le but est d’arriver à mettre en place ce type de système avec l’ensemble des six fabricants de Smartphones du pays. Redevance au titre de la copie privée qui ne s’appliquait, jusque-là, qu’aux seuls importateurs de produits permettant le stockage ou l’enregistrement d’œuvres de l’esprit (musiques, films, logiciels…). La nouvelle orientation de la politique d@e l’Onda, prenant la forme de redevances forfaitaires annuelles, avait ainsi été marquée par la signature, le 4 mai dernier, d’un important protocole d’accord avec la marque Condor, portant sur une somme de 550 millions de dinars pour l’année 2018, en plus de 200 millions au titre du dernier trimestre de l’année 2017. Les sommes ainsi récoltées au titre de la redevance sur la copie privée, représentant en moyenne 6% du prix de vente final du produit, étant par la suite reversées à 70% aux artistes. Les 30% restants, a fait savoir le directeur de l’ONDA, sont destinés à la promotion culturelle et au soutien du programme du gouvernement, c’est-à-dire le sponsoring d’un festival, la production de film ou encore l’organisation d’un salon à la demande du ministère de la Culture.

Sihem Oubraham