protection civile à Tizi Ouzou : une deuxième colonne mobile

Une deuxième colonne mobile a été mise en service hier par la direction de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette deuxième colonne mobile qui vient en renfort à celle qui est déjà opérationnelle a été mise en service dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêt en présence du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, les représentants de l’APW ainsi que le premier pompier de la wilaya, le colonel Brahim Mohamedi. Le renforcement du dispositif anti-incendie de la wilaya de Tizi-Ouzou par cette deuxième colonne mobile a été décidé l’année dernière par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Nouredine Bedoui, suite aux feux de forêt ravageurs qu’a connus cette wilaya. la mise en service de cette nouvelle colonne mobile renforcera les capacités d’interventions de la protection civile dans la lutte contre les incendies, a souligné le premier responsable local de la protection civile, le colonel Brahim Mohamedi, tout en précisant que la prévention constitue toujours le meilleur moyen de lutte contre les incendies eu égard au relief accidenté caractérisant la majorité des 1.450 villages de la wilaya. Conscient de l’importance de la prévention, la direction locale de la protection civile a lancé une vaste campagne de sensibilisation des citoyens sur les dangers de feux de forêt ainsi que sur les moyens de parer à leurs productions.

Cette campagne, qui a touché la plupart des villages de la wilaya, vise à impliquer davantage les citoyens dans la lutte contre les incendies en effectuant le désherbage aux alentours des habitations, éviter d’allumer des feux dans les champs et signaler rapidement tout départ d’incendie, entre autres. Avec l’installation de cette deuxième colonne mobile, le dispositif d’intervention des soldats du feu de Tizi-Ouzou totalisera 12 camions légers, 02 camions ravitailleurs de 12.000 litres, 02 camions d’incendies légers de 4.000 litres, un véhicule léger tout- terrain, 02 ambulances, un bus, deux camions de troupes, alors que le total des sapeurs pompiers atteindra les 60 éléments, selon des explications fournies lors de la cérémonie de mise en service de cette nouvelle colonne mobile qui s’est déroulée au niveau de l’unité principale de la protection civile, sise au village Bouhinoune, dans la commune de Tizi-Ouzou. L’année dernière, la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 376 incendies ayant causé d’important dégâts au couvert végétal de la wilaya. Ces incendies ont également causé la mort d’une personne à Ait Yahia Moussa et des blessures à 25 autres personnes à travers la wilaya. Les dégâts causés par ces incendies ont été estimés par une commission ad-hoc à près de 241.8 millions de dinars. Et les sinistrés ont été indemnisés par l’Etat conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Bel. Adrar