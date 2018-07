Incendies de forêt : L’autre fléau de l’été

Dur temps pour notre ceinture verte. L’été vient à peine de commencer, et déjà quelque 8 hectares ont été ravagés par les feux. Le deuxième responsable de la direction des forêts a déclaré, la semaine passée, sur les ondes de la radio nationale, que huit incendies ont touché particulièrement les régions du centre et de l’ouest du pays.

La forêt algérienne se rétrécit, une fois de plus, à l’instar de chaque été. Certes, les pertes, comparées aux deux années précédentes, sont moins importantes, sachant qu’elles étaient respectivement estimées à 88 et 366 hectares, il n’en demeure pas moins cependant que la saison estivale reste propice aux feux de forêt qui menacent le couvert végétal. La canicule revient avec son lot de fléaux sur la nature et les écosystèmes qui paient très souvent les frais de l’inadvertance, l’absence de la culture environnementale, bref, la bêtise humaine. C’est une réalité aujourd’hui de dire qu’une grande part de responsabilité incombe aux riverains et aux visiteurs de ces espaces récréatifs. La négligence est toujours à l’origine de cet holocauste «naturel» qui devient carrément un sort inévitable pour nos forêts. A l’approche de l’été, un dispositif est adopté par la DGF pour juguler ce problème récurrent. A cela s’ajoute également des mesures supplémentaires prises pour minimiser les dégâts, notamment à travers l’utilisation de systèmes informatiques et des technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, la protection des forêts s’élargit au ministère de la communication, qui s’implique à son tour, depuis août dernier, dans la lutte contre les incendies de forêts et ce, via la mobilisation des radios locales dans cette entreprise. Un fil rouge spécial a été créé à cette fin, jouant ainsi le rôle de passerelle entre le citoyen et les services forestiers. Des centaines d’appels pour signaler des feux de forêt à travers toutes les wilayas du pays ont été réceptionnés, sans compter le nombre d’auditeurs qui saluent cette initiative.Après tout, la préservation de la forêt, c’est aussi l’affaire du simple citoyen, de l’adulte et de l’enfant, d’où le rôle du mouvement associatif, de l’école et même des parents, appelés, tous, à prendre part à la lutte contre le fléau des incendies de forêt et la valorisation de ces dernières, d’autant plus que l’Algérie est touchée par la désertification qui menace même les terres productives. La relance du barrage vert, annoncée par la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, sur plus de 4 millions d’hectares ne peut que contribuer à la réhabilitation de nos forêts qui ne cessent de subir toutes sortes d’agressions.

Samia D.