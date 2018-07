À l’occasion de l’indépendance de leur pays : Le Président Bouteflika félicite

Le Président Bouteflika félicite son homologue somalien…

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a affirmé sa détermination à œuvrer avec lui à la consolidation des relations de coopération liant les deux pays. "Il m'est agréable au moment où la République fédérale de Somalie célèbre le 58e anniversaire de sa glorieuse indépendance de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité dans le cadre de la sécurité et de la stabilité au peuple somalien frère", a écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réaffirmer ma détermination à œuvrer de concert avec vous au renforcement et à l'approfondissement des relations de coopération existant entre nos deux pays pour les hisser au niveau des liens de fraternité et d'amitié qui unissent nos deux pays et peuples frères", a ajouté le Président de la République.



… burundais…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue burundais, Pierre Nkurunziza, à l’occasion de l'anniversaire de l’indépendance de son pays, lui réitérant sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays, ainsi que l'action solidaire au sein de l'Union africaine (UA). "La célébration par la République du Burundi de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux sincères de bonheur et de bien-être pour vous-même, de progrès et davantage de prospérité au peuple burundais frère", a écrit le Chef de l’Etat dans son message. "Il me plaît de saisir cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays, et à poursuivre notre action solidaire au sein de l'Union Africaine pour réaliser les objectifs de paix, de stabilité et de développement pour notre Continent", a ajouté le Président de la République.



… la gouverneure générale du Canada…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction du développement "remarquable" des relations bilatérales algéro-canadiennes. "La commémoration de la fête nationale du Canada m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos plus vives félicitations et mes meilleurs vœux de bien-être pour vous-même, et de prospérité pour le peuple canadien", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Il me plaît de saisir cette opportunité pour relever avec satisfaction le développement remarquable que connaissent les relations qu'entretiennent l'Algérie et le Canada dans divers domaines, et vous réitérer ma volonté de poursuivre, avec vous, notre effort commun en vue de leur approfondissement", a affirmé le Chef de l'Etat.



… et le Premier ministre canadien



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. "Il m'est agréable, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple canadien", écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer avec vous à développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Canada, tout en me félicitant des efforts communs de nos deux pays pour la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde", ajoute le Chef de l'Etat.