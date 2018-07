Un échangeur et la gare maritime réceptionnés : Béjaïa respire

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bejaia où il s’est enquis de l’état d’avancement du tunnel de Sidi Aich, ouvrage de la pénétrante reliant le port de Bejaia à l’autoroute Est-Ouest sur une distance de 100 km, et a inauguré l’ouvrage d’art de l’échangeur des Quatre chemins et la gare maritime du port de Bejaia.

Dès son arrivée, accompagné du wali par intérim, du président de l’APW et des autorités civiles et militaires, le ministre s’est rendu à Sidi Aich où il a écouté un exposé du maître d’ouvrage, l’agence nationale des autoroutes, sur les travaux de réalisation du tunnel de Sidi Aich, ouvrage de la pénétrante reliant la port de Bejaia vers l’autoroute Est-Ouest en passant par la localité Ahnif, relevant de la wilaya de Bouira. Les explications fournies au ministre sont d’ordre technique et logistique, puisque le volet financier de l’entreprise chinoise, chargée des travaux, est réglé jusqu’à avril dernier, après une attente de plus d’une année de non-paiement des situations.

Le maître d’ouvrage a souligné les difficultés d’approvisionnement en agrégats dont les besoins réels sont fixés à 1.500.000 tonnes par mois, alors que l’entreprise ne reçoit que 10.000 tonnes par mois de la carrière de Toudja. Un déficit énorme dû à la fermeture de carrières d’agrégat par les citoyens qui bloquent fréquemment l’accès des camions d’agrégats réclamant leurs indemnisations causant d’énormes retards pour l’acheminement des matériaux.

Une jonction sera effectuée d’Ifticène vers la RN26 pour un montant de 15 millions de dinars que la wilaya a octroyé. Le ministre souligna à cet effet que «le relief accidenté et fragile du site pose également problème, l’entreprise doit impérativement aller doucement avec un creusement de deux mètres par jour pour éviter des éboulements, comme ce fut le cas du tunnel de Djebel el Ouahch de Constantine et dont les travaux durent depuis trois années.

Cette pénétrante fait partie des 13 pénétrantes reliant l’autoroute Est-Ouest vers certains centres villes et des ports. La pénétrante créera une attractivité pour la wilaya, des emplois et un développement économique avec le port».

Au chef-lieu de wilaya, M. Zaâlane a inauguré l’échangeur du carrefour des Quatre chemins principaux, entrée et sortie de la ville sur les routes nationales vers Alger, Sétif et Jijel.

La nouvelle gare maritime entièrement financée par l’EP Bejaia a été inaugurée par le ministre avec une capacité d’accueil d’un million de voyageurs et 100.000 véhicules par an. Un véritable chef-d’œuvre architectural, premier du genre dans le pays.

M. Laouer