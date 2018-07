Sonatrach : Plus de 8 milliards de dollars investis en 2017

Le groupe national des hydrocarbures, Sonatrach, a indiqué hier que le montant global des investissements réalisés en Algérie a été de 8,2 milliards de dollars en 2017, dont 87% concernent le développement des activités d’exploration et de production des hydrocarbures.

Le groupe a réalisé un résultat net de l’exercice de 326 milliards de dinars, en augmentation de 57% par rapport à 2016, note un communiqué de Sonatrach qui précise que son Assemblée générale ordinaire, tenue en juin dernier pour examiner le bilan d’exécution du budget annuel, le rapport de gestion, les états financiers et le rapport des commissaires aux comptes, a approuvé les comptes sociaux clos au 31 décembre 2017. Les travaux d’exploration, en effort propre, ont permis de mettre en évidence 33 découvertes d’hydrocarbures dont le potentiel est en cours d’étude pour évaluer les réserves en place et leur commercialité, souligne Sonatrach. Quant à la production primaire d’hydrocarbures, elle a été de 196,5 millions de TEP, en augmentation de 2,18% par rapport à 2016. Cette augmentation est liée à la progression de la production de gaz naturel, explique le groupe. Les exportations d’hydrocarbures, tous produits confondus, ont été de 106,2 millions de TEP en 2017, correspondant à un chiffre d’affaires de 33,2 milliards de dollars. Les ventes d’hydrocarbures sur le marché national ont été de 50,1 millions de TEP, pour un chiffre d’affaires de 253,5 milliards de dinars, soit une baisse de 1,24 milliard de dinars par rapport à l’année 2016. Quant aux importations de carburants effectuées pour combler le déficit de l’offre nationale, leur volume a été de 3 millions de tonnes pour un montant de 1,6 milliard de dollars. Selon Sonatrach, ces importations des carburants ont connu une baisse grâce à la réhabilitation des raffineries de Skikda et d’Arzew.

Pour arrêter le recours à ces importations, et en attendant la réalisation de nouvelles raffineries de pétrole brut, Sonatrach rappelle avoir engagé, depuis février 2018, une opération de processing de pétrole brut. Concernant le montant global de la fiscalité pétrolière versé par Sonatrach au Trésor public, il s'est chiffré à 2.228 milliards de dinars, soit une augmentation de 20% par rapport à l’exercice 2016.