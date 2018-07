Dans la LUCARNE : Les petits et les autres

Le mondial 2018 est en train d’amorcer son vrai virage. C'est-à-dire qu’on n’est plus dans la phase de «chauffe» avec le premier tour où l’on y trouve tout le monde. Comme dans les études supérieures, on le considère comme le «tronc commun». On y trouve tout le monde avec aussi bien les «néophytes», comme le Panama et l’Islande (une première pour eux), que les «gros bras». C'est-à-dire que les «grosses cylindrées» en profitent pour voir où elles en sont. Toutefois, cette période où tout le monde est obligé de jouer trois matches dans le groupe où il a été versé lors de l’opération du tirage au sort. Malgré le fait que ce début, où on se délestera de 16 équipes est, apparemment, à la portée des favoris. Finalement, ce n’est pas toujours le cas, puisque les surprises sont légions dans cette compétition de la «fine fleur mondiale». En effet, la mannschaft, considérée comme la favorite à sa propre succession, est passée à la «trappe» dès le premier tour en concédant deux défaites pour une seule victoire, à l’arraché, devant la Suède sur un superbe coup franc de Kroos. Cet exploit a été insuffisant, et le détenteur du trophée n’avait pas fait long feu. Il a fait sa révérence avant l’heure, lui qui avait fait confiance à la stabilité aussi bien d’un groupe que du staff technique. Joachgil low est là depuis le mondial allemand en 2006. C’est un véritable bail de douze années. Il faut le faire à la tête d’une sélection nationale. Elle est, faut-il le répéter, arrivée au summum de ce quelle peut donner dans ce domaine. Maintenant, et après ce cuisant échec, cette équipe allemande, qui a fait rêver toute une génération, est au bout de sa carrière où elle est obligée de se renouveler. Les titulaires qui avaient fait plaisir à tout un peuple n’y peuvent plus. C’est le poids de l’âge. L’autre finaliste du mondial brésilien, l’argentine, et suite à une qualification au deuxième tour sur une action litigieuse non sifflée par l’arbitre face au Nigeria, et ce, malgré la VAR, est tombé de haut devant une équipe de France très prenable si l’entraîneur argentin avait su comment museler Mbappe. Il n’a rien fait. Mieux encore, au lieu de «fermer le jeu» en opérant par des «contres», il avait laissé des «boulevards» vite exploités par l’adversaire. Ceci dit, pour vouloir aller loin, il faut être prêt dans tous les domaines. Ce qui n’était pas le cas du champion du monde en titre et aussi de son malheureux finaliste. Les pays arabes et africains qui avaient promis à tous «monts et merveilles» sont tombés comme des fruits mûrs dès le deuxième match. Certes, ils ont fait quelques bonnes prestations, mais ce n’était pas suffisant pour qu’elles passent le rubicond. Il fallait quelque chose de plus fort, mieux pensé, comme l’avait fait l’Algérie en 2014 au Brésil. On apprend, contrairement aux dires de certains, que nous avions une grande équipe qui avait du culot et surtout qui jouait sans complexe contre des adversaires ayant «pignon sur rue». Ce que l’on peut tirer comme leçon, c’est que cette grande équipe avait été «cassée» par certains aigris, tapis dans l’ombre par jalousie et manque manifeste de véracité et d’objectivité au niveau de l’analyse et de la mise de points sur les choses pertinentes.

Hamid Gharbi