Conférence de presse conjointe d’Amar Addadi (président du CIJM), Josep Félix Ballestros (maire de Tarragone) et Victor Sanchez (directeur exécutif) : Organisation satisfaisante

«Cette édition a enregistré un record de participation avec 26 pays et presque 4.000 athlètes. Certes, il y a eu des problèmes d'ordre logistique au début, qui ont été vite réglés en donnant bien évidement la priorité à la prise en charge des athlètes. Je peux vous assurer que les organisateurs ont fait de leur mieux pour le bon déroulement de ces jeux. Vu le contexte dans lequel a été organisé cet événement, je me dois de dire que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du déroulement de ces joutes», a d'emblée déclaré le président du CIJM, l'Algérien M. Amar Addadi, avant de passer la parole au maire de Tarragone et président de l'organisation de cette 18e édition des JM, M. Josep Félix Ballestros. «Nous aurons bien aimé organiser ces jeux dans un contexte politique et économique meilleur. Nous reconnaissons qu'il y a eu des difficultés lors des trois premiers jours, dues principalement au nombre croissant des participants et aux différents changements de programme. Grace à l'unité d'action des différentes personnalités et officiels de la région catalane, nous avons réussi à surmonter tous les problèmes et à relever le défi. Aussi, je tiens à préciser que lors de leur séjour à Tarragone, tous les comités techniques des pays participants ont affiché leur satisfaction par rapport aux installations et aux infrastructures. Ils ont tous donné leur OK pour l'organisation de ces joutes sportives. Cela dit, nous avons été félicités par l'ensemble des chefs de délégations et des athlètes. Nous sommes donc satisfaits. L'organisation a été bonne, même si on pouvait, dans d'autres circonstances, faire mieux», a-t-il indiqué. De son côté, Victor Sanchez, directeur du comité exécutif de ces jeux, est revenu sur l'aspect technique et logistique de l'organisation. «3.648 athlètes ont pris part à ces jeux. Le niveau des différentes compétitions était très élevé, avec la participation de champions du monde et olympiques dans certaines disciplines. L'organisation a connu quelques dysfonctionnements au départ. Notamment pour ce qui est du transport. Cela a été réglé rapidement. Nous avons mis les moyens nécessaires. Entre 85 et 100 bus étaient mobilisés chaque jour pour transporter l'ensemble des participants à cet événement. Ainsi, nous avons mis onze lignes à la disposition des athlètes et des différents staffs techniques et 6 autres pour le reste des participants, dont les journalistes et les 2.500 volontaires. Il faut savoir que le budget consacré à ces jeux est de l'ordre de 30 millions d'euros. A propos de l'engouement du public, il faut savoir que Tarragone, dont la population est de l'ordre de 130.000 habitants environ, est la plus petite ville à organiser les JM. Aussi, le nombre de jours de compétition a été réduit à dix jours, alors qu'il était à quinze lors des précédentes éditions. Cela a contraint les gens à devoir choisir entre les différentes compétitions. Il y a eu des compétitions où les salles étaient pleines et d'autres où l’on comptait moins de spectateurs. Cela dit, l'affluence n'était pas loin de la moyenne enregistrée lors des précédents jeux», a-t-il déclaré.

R. M.