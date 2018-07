Le ministre de la jeunesse et des sports : « Des résultats en deçà des espérances»

De nos envoyés spéciaux: Rédha Maouche et Youcef Cheurfi

De retour à Tarragone pour assister à la cérémonie de clôture de la 18 eme édition des Jeux Méditerranéens, M, Mohamed Hattab, ministre de la jeunesse et des sports, a tenu à se rendre au village olympique situé à Port aventura, pour rendre visite aux athlètes algériens et féliciter les médaillés. Avant d’accéder à l’hôtel réservé aux Algériens, il a été apostrophé par des membres de la délégation marocaine. Ces derniers l’on d’abord félicité pour les jeux d’Oran 2021, en lui souhaitant bonne chance, avant de l’assurer d’une présence massive des athlètes marocains à la prochaine édition. Le ministre a par la suite eu un entretien avec le porte-drapeau de la délégation algérienne, Réda Benbaaziz, qui lui a fait part des difficultés des athlètes dans la préparation de ces jeux. Une requête à laquelle M. Hattab a été très attentif. «Lors de notre précédant rencontre, vous m’avez promis un meilleur résultat. Je vous félicite, cependant pour cette troisième place, ainsi que tous les autres médaillés.» A répondu le MJS, avec le sourire, avant de poursuivre. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des fédérations. Notamment pour la préparation de ces jeux. Sachez qu’à l’avenir, nous allons mettre tous les moyens pour préparer notre élite aux prochaines échéances internationales.» Pour ce qui est de la participation algérienne, M. Hattab n’a pas caché son insatisfaction. « En dépit du fait que les athlètes n’ont pas eu la préparation adéquate, les résultats restent en deçà des espérances.

De retour à Alger, nous allons installer une commission indépendante d’évaluation. Celle-ci va aussi travailler en collaboration avec les fédérations sportives pour une meilleure prise en charge de nos athlètes et établir un programme de préparation en prévision des Jeux Olympique 2020 et des Jeux Méditerranéens 2021. Je peux vous assurer que l’Etat va mettre les moyens nécessaires. Cependant, les athlètes ne doivent plus participer juste pour l’honneur ou le prestige d. Ils auront une obligation de résultats, désormais. C’est tout à fait normal de demander des résultats, si on met les moyens. « a t-il déclaré, en se montrant optimiste pour l’organisation des Jeux d’Oran. « D’après ce qu’on a pu voir ici, et les moyens dont nous disposons, je peux vous assurer d’ores et déjà que l’édition d’Oran sera une réussite.» A propos d’une candidature conjointe pour l’organisation du Mondial de Football, M. Hattab s’est déclaré prêt à étudier cette hypothèse. « L’Algérie est prête à étudier cette proposition d’organiser le mondial de football avec nos voisins tunisiens et marocains. Grâce au programme de développement initié par le président de la république, l’Algérie à pu acquérir des infrastructures et des installations sportives modernes dignes d’événement d’aussi grande envergure.»

participation Algérienne

L’une des moins réussies

Annoncée comme le rendez-vous de tous les records, avec plus de quatre mille athlètes engagés,

dont des champions du monde et olympiques, et la participation, pour la première fois, du Portugal

et du Kosovo, l'édition de Tarragone s'est avérée, en fin de compte, l'une des moins réussies. Toutes les délégations se sont plaintes des défaillances et du non-respect du cahier des charges. Il faut dire que les organisateurs, à qui un délai d'une année a été accordé par le CIJM, ont été contraints de faire face au manque de moyens. Le budget initial a été amputé de plus de 75%, à cause bien évidement du conflit entre le pouvoir central et les séparatistes catalans, en début d'année, et la crise économique. Pour ce qui est de la participation algérienne, elle a été pour le moins décevante. Il faut dire que c'est l'une des plus mauvaises participations depuis l'édition de Split en 1979 (ex-Yougoslavie), avec 1 or, 5 argent et 10 bronze. La moisson de la délégation algérienne, l'une des plus importantes de cet événement, est assez maigre pour ces jeux. Nos athlètes n'ont pu réaliser que 13 podiums (2 or, 4 argent et 7 bronze), terminant à la 15e position au classement général, loin derrière l'Egypte, la Tunisie et le Maroc. Pour rappel, la meilleure participation algérienne aux JM est celle de Tunis 2001 (10 or, 10 argent et 12 bronze). La plus mauvaise a été enregistrée en 1971 à Izmir (1 bronze). La première participation algérienne à ces joutes remonte à 1967 (Tunis). L'Algérie a pris part à ces joutes avec 233 athlètes dans 24 disciplines sportives, dont le triathlon pour la première fois. Dans ces joutes, le nageur Oussama Sahnoun est le seul athlète algérien à avoir remporté deux médailles (1 or et 1 argent). L'autre médaille d'or de la délégation algérienne a été remportée par le karatéka Daikhi Hocine (-85 kg) et Bouabaab walid (-75 kg) a arraché le bronze. La lutte algérienne a tiré son épingle du jeu en réalisant, pour sa part, deux médailles d'argent grâce à Sid Azzara Bachir (-87 kg) et Boudjemline Adem (-97 kg). L'athlétisme s'est ressaisi lors de la dernière journée en remportant le bronze du relais 4 X 400 m (messieurs) et l'argent au saut en longueur avec le jeune Triki Yasser Mohamed. Le reste des médailles, toutes en bronze, a été l'œuvre de l'haltérophile Messaoui Seddam (94 kg, arraché), les judokas Bouyacoub Lyes (-100 kg) et Assellah Sonia (+78 kg), les boxeurs Benbaaziz Réda (-60 kg) et Houmri Mohamed (-81 kg).

Pour ce qui est des sports collectifs, nos différentes sélections nationales sont rentrées bredouille. Les équipes de volley-ball et de beach- volley (hommes et dames) ont été éliminées dès les phases de poules après avoir perdu toutes leurs rencontres. Les sélections de handball et de football (messieurs) ont terminé à la septième place de leurs tournois respectifs. Pour ce qui est des sports individuels, les athlètes de l'aviron, du canoë kayak, de badminton, de tennis, de cyclisme, de taekwondo, de tir à l'arc, de tir aux armes sportives, d'équitation, d'escrime, sport de boules, triathlon et gymnastique artistique ont été balayés dès les premiers tours de la compétition. La quasi-majorité des athlètes, victimes du conflit entre l'ancien MJS et le président du COA et des problèmes au sein de leurs fédérations respectives, se sont pleins de la mauvaise préparation et du manque de moyens.

Commission des athlètes du CIJM

Flici Mohamed, élu

Le boxeur algérien Mohamed Flici a été élu, hier, à la commission des athlètes du Comité Olympique des Jeux Méditerranéens. Sa compatriote, la judokate Soraya Haddad n'a, par contre, pas été retenue. Pour rappel, tous les athlètes participant à ces joutes ont le droit de voter. Pour les hommes, deux postes étaient à promouvoir, alors qu'ils étaient quatre candidats en lice. Chez les femmes, elles étaient six en course pour deux sièges.