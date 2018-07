sommet de l’UA à Nouakchott : Donner une « image positive » de l’Afrique

Les dirigeants africains ont appelé, hier à Nouakchott — à l’ouverture du 31e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l'Union africaine — à donner une «image positive» de l’Afrique, en optant pour le règlement des crises et conflits de manière pacifique. Il s’agit de préserver la crédibilité de l’Afrique et surtout mettre fin aux images de migrants entassés dans des centres de transit et toutes ces populations et réfugiés déplacés fuyant leurs pays respectifs, à cause des guerres et des conflits qui ont tendance à devenir récurrents sur le continent.

Dans son allocution d’ouverture, le président en exercice de l’UA, Paul Kagamé, également président du Rwanda, a exhorté les Africains à respecter les décisions prises par l’Organisation panafricaine afin de préserver la crédibilité de l’UA. Dans le même sens, il a mis l’accent sur les réformes institutionnelles et financières de l’UA dans le but de «préserver les intérêts et la dignité de l’Afrique». En outre, il a mis l’accent sur la poursuite et l’accélération des réformes au sein de l’Union, notamment la généralisation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. M. Kagamé a fait savoir à ce propos, qu’il est attendu que des pays de l’UA ratifieront leur adhésion à la ZLEC, se félicitant aussi que six pays avaient déjà ratifié leur adhésion. De son côté, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a insisté sur le règlement des conflits de manière pacifique pour préserver l’image du continent. A ce propos, il a regretté qu’à quelques mois du délai de 2020, fixé par l’UA pour faire taire les armes et débarrasser l’Afrique du fléau des conflits, que la situation ne soit pas à la hauteur des attentes des Africains. «Qu’il s’agisse des élections en RDC, des processus de réconciliation au Burundi et en Centrafrique, la crise à l’ouest du Cameroun, la situation en Libye ou l’impasse persistante qui caractérise le dossier du Sahara occidental, les circonstances et l’intérêt de l’Afrique appellent au dépassement de soi, au compromis et au sens de l’intérêt général», a affirmé M. Faki dans son intervention. Pour sa part, la représentante du secrétaire général des Nations unies, la Nigériane Amina J. Mohammed, en sa qualité de vice-secrétaire générale de l'ONU, a relevé que l’Afrique a enregistré «beaucoup» de progrès et son indice de développement est en progression «constante». En ce sens, elle a appelé à «mettre en valeur ces acquis» au lieu de «surmédiatiser» les images de conflits et des migrants parqués dans des centres de débarquement.



Des réformes profondes



Le secrétaire de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, a abondé dans le même sens, en appelant à la résolution de tous les conflits de manière pacifique, réitérant le soutien de la Ligue qu’il dirige à l’Union africaine pour parvenir à une paix durable. A ce propos, M. Aboul Gheit s’est engagé à apporter tout son soutien pour résoudre la crise en Libye, qui est en même temps un pays arabe et africain.

Le sommet se tient dans un contexte marqué par la volonté et la détermination de l’Organisation panafricaine d’aller vers des réformes profondes pour régler les conflits par des solutions pacifiques. Le sommet qui se tient pour la première fois à Nouakchott enregistrera la présence d’une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement, dont le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le grand chantier de l’Union africaine, lancé par le président en exercice de l’organisation, Paul Kagamé, consiste à faire aboutir les réformes entamées, notamment le renforcement de l’intégration économique en Afrique et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale (ZLEC).



Le combat contre la corruption

doit être global en 2018



Placé sur le thème «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique», ce sommet aura à traiter cette question majeure et cruciale avec pour objectif de parvenir à la prospérité et l'essor économique pour le continent africain. Le choix du thème de la lutte contre la corruption, confirme l’engagement et la volonté ferme de l’Union africaine à lutter contre ce fléau à travers la mise en place de différents mécanismes. De l'avis même de M. Faki, le combat contre la corruption doit être global en 2018, car a-t-il soutenu, la corruption prive l’Afrique de près de 50 milliards de dollars chaque année. Pour lui, toutes les nations africaines «sont concernées, d’une manière ou d’une autre, à des échelles plus au moins grandes» par ce fléau. En Algérie, la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption a été concrétisée par la mise en place de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLCC), ce qui lui permet de figurer parmi les pays pionniers en Afrique en matière de lutte contre ce fléau qui a tendance à se généraliser à travers le continent et de par le monde. Elle a déjà institué en 2016 un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, conformément à la Constitution révisée et adoptée en février de la même année.



Situation au Sahel, terrorisme et extrémisme violent



La paix et la sécurité sont à l’agenda de la réunion des dirigeants africains, qui examineront les moyens pour faire face en particulier à la radicalisation et l’extrémisme violent considérés comme les principaux facteurs derrière la menace terroriste. Le président de la commission de l’UA n’a pas cessé d’affirmer que les problèmes de l’Afrique doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Le règlement des situations de crise et de conflit au Sahel, en Libye, au Soudan du Sud et au Mali notamment qui font face au terrorisme et à ses différentes connexions, relève de la seule responsabilité des Africains. Il sera ainsi question des mécanismes pour se prémunir contre le terrorisme, initiés de concert par les pays africains, à leur tête l’Algérie qui avait appelé, à maintes reprises, à lutter contre ce fléau en adoptant une approche globale qui allie développement économique et déradicalisation, tout en réitérant son opposition au paiement de rançons aux groupes terroristes afin d’assécher leurs sources de financement.

M. Faki présente son rapport sur le Sahara occidental

Un moment « fort », selon des participants



Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Mahamat Faki, a présenté lors d'une séance à huis clos, dans le cadre du 31e Sommet de l'organisation panafricaine, son rapport sur le Sahara occidental, un moment qualifié de «fort» par des participants.

Selon ces mêmes sources, la présentation de ce document par M. Faki est un «moment fort» du sommet, sachant que ce rapport intervient après sa tournée et celle de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, dans la région.

Il s'agit, pour de nombreux observateurs, d’une «défaite cinglante» pour le Maroc, dont les délégués et les participants se sont fait discrets au Sommet de Nouakchott, d'autant que la question du Sahara occidental est inscrite à l'ordre du jour du Sommet, pour la première fois, comme un point «à part et séparé».

Cela permettra aux chefs d’Etat et de gouvernement, qui recevront pour la première fois également un «rapport exclusif et séparé» sur le Sahara occidental, d’aborder et de débattre à leur niveau de cette question.

Ce rapport a été établi conformément à une résolution du Sommet de l'UA de janvier dernier à Addis-Abeba, au cours duquel il a été demandé aussi à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et au Maroc de reprendre les négociations, à l'arrêt depuis 2012, en vue de résoudre le conflit.

Toujours, lors du précédant Sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement africains avaient exprimé, dans une résolution adoptée par consensus, leur soutien à la relance du processus de négociation entre le Maroc et la RASD en vue de parvenir à une solution «durable» au conflit du Sahara occidental, qui soit «conforme à la lettre et à l'esprit des décisions pertinentes» de l'Organisation de l’Unité africaine (OUA), de l’Union africaine (UA) et des Nations unies.

Le sommet avait aussi réitéré son appel aux deux Etats membres à s’engager «sans condition préalable», dans des pourparlers «directs et sérieux», facilités par l'UA et l'ONU pour la tenue d’un référendum «libre et juste» pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Tout en réaffirmant sa disponibilité à réactiver le Comité des chefs d'Etat et de gouvernement sur le Sahara occidental, institué par l’OUA en 1978, le sommet avait lancé un appel en direction des deux parties pour coopérer pleinement avec le Haut Représentant de l'UA pour le Sahara occidental, l'ancien président mozambicain, Joaquim A. Chissano, et l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Horst Köhler. A la même occasion, la Conférence avait invité le Maroc, en tant qu'Etat membre de l'UA, à permettre le retour de la mission d'observation de l'UA à Laayoune occupée, et de permettre un «suivi indépendant» des droits de l'homme dans le territoire. Dans le même sillage, en janvier 2012, l’UA avait demandé à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) d’entreprendre une mission dans le territoire occupé de la RASD en vue d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et en faire un rapport à la prochaine session ordinaire du Conseil exécutif en janvier 2013.

En exécution de cette décision, la CADHP avait adressé, en avril 2012, une note verbale au gouvernement marocain, lui demandant de lui assurer la sécurité de passage jusqu’au territoire occupé.

Cette note verbale a été suivie d’une deuxième note en août 2012, mais aucune réponse n’a été reçue, à ce jour, de la part des autorités marocaines.

La Commission n’a donc pas pu se rendre dans les territoires sahraouis occupés.

Palestine

Al Maliki appelle à davantage de soutien

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki, a appelé, hier à Nouakchott, les pays africains à soutenir davantage la cause palestinienne. La Palestine aspirait «toujours au soutien du continent africain dans son combat et sa lutte contre l'entité sioniste en vue de recouvrer sa souveraineté et son indépendance», a-t-il soutenu à l'ouverture du 31e sommet des chefs d'Etat et gouvernement de l'Union africaine (UA) qui se tient hier et aujourd’hui dans la capitale mauritanienne. Pour le chef de la diplomatie palestinienne, l'Afrique représente un soutien politique d'une «portée stratégique» dans la quête des Palestiniens pour leur indépendance.

M. Al Maliki a indiqué, dans ce cadre, que la question palestinienne est «la clé essentielle» pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est ainsi qu'il a appelé les pays africains ayant des relations avec l'occupant israélien, à réviser leurs relations avec ce pays «oppresseur». «J'appelle les pays africains à appliquer les principes sur lesquels ils ont fondé l'Union africaine, pour la révision de leurs relations avec les pays oppresseurs et racistes, dont Israël en est l'incarnation suprême», a-t-il insisté.