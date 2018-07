sommet de l’UA à Nouakchott : Une approche collective pour parvenir au développement

Les travaux du 31e sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) ont débuté, hier à Nouakchott (Mauritanie), avec la participation du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique» est le thème retenu pour ce sommet. Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a indiqué, à l'ouverture des travaux de ce sommet, que l'Afrique faisait face à des défis sécuritaires, notamment le terrorisme, l'extrémisme, la drogue et la multiplication des foyers de tension, nécessitant une approche collective et la coordination des efforts, pour parvenir au développement. Les dirigeants africains se pencheront, lors de ce sommet, sur l'épineuse question de la corruption, pour faire de ce continent un havre de paix, d'intégration et de développement économique. En proie à différents conflits, l'Afrique se doit, de l'avis de ses dirigeants, de privilégier le dialogue dans la résolution des conflits, avec des solutions purement africaines. Dans ce cadre, la question du Sahara occidental sera au centre des attentions, puisqu'elle sera inscrite, pour la première fois, comme un «point à part et séparé» des autres questions à l’ordre du jour de ce 31e sommet de l'UA. La paix et la sécurité sont également inscrites à l’agenda de la réunion des dirigeants africains, qui examineront les moyens pour faire face en particulier à la radicalisation et à l’extrémisme violent, considérés comme les principaux facteurs derrière la menace terroriste. Le règlement des situations de crise et de conflit au Sahel, en Libye, au Soudan du Sud et au Mali, notamment, qui font face au terrorisme et à ses différentes connexions, relève de la seule responsabilité des Africains.



Il leur a transmis les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika

M. Ouyahia rencontre plusieurs présidents africains



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a rencontré plusieurs présidents africains, auxquels il a transmis les salutations fraternelles du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à Nouakchott, en marge du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. M. Ouyahia, en sa qualité de représentant du Chef de l’État, a rencontré les Présidents malien Ibrahim Boubacar Keita, congolais Denis Sassou N’Guessou, zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et sahraoui Ibrahim Ghali. M. Ouyahia a transmis à chacun de ces Présidents, les salutations fraternelles du Président de la République, ainsi que ses vœux de plein succès au 31e Sommet de l’Union africaine. Les échanges du Premier ministre avec ces chefs d’État africains ont porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur raffermissement. À cet égard, il a réitéré «l’attachement de l’Algérie au renforcement des liens de fraternité et de solidarité qu’elle entretient avec ces pays». M. Ouyahia a également échangé avec les quatre chefs d’État sur les principales questions inscrites à l’ordre du jour de l’Union africaine et de son 31e Sommet, notamment la réforme institutionnelle de l’Organisation panafricaine, la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale et la question du Sahara occidental. Tout en renouvelant leur engagement pour le développement des liens de coopération bilatérale et de concertation régulière avec l’Algérie, les Présidents malien, zimbabwéen, congolais et sahraoui ont prié le Premier ministre de transmettre leurs sentiments d’estime et de considération au Président de la République, ainsi que leurs vœux de progrès au peuple algérien.



Maintenir l’ancrage démocratique du fonctionnement de l’organisation



M. Ouyahia a souligné le «rôle central» des États membres de l’Union africaine (UA) dans la conduite du processus de la réforme institutionnelle de l’Organisation panafricaine. M. Ouyahia intervenait en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 31e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, au titre de l’examen de la question de la réforme institutionnelle de l’UA par les chefs d’État et de gouvernement, à la lumière des rapports présentés par le Président rwandais, Paul Kagame, président en exercice de l’Union et du président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat. M. Ouyahia a également mis en exergue «l’impératif» de maintenir l’ancrage démocratique du fonctionnement de l’organisation panafricaine, en maintenant le mode électif pour les postes de Commissaires à l’Union africaine.

Soulignant le caractère stratégique de la réforme institutionnelle de l’UA, il a réitéré le soutien de l’Algérie à ce processus et aux efforts du Président Paul Kagame qui a la charge de le conduire,en concertation avec les États membres et la Commission de l’UA. Concernant le financement de l’UA, le Premier ministre a insisté sur l’importance d’observer une «attitude flexible» quant au mode d’acquittement par les États membres de leurs contributions financières, et ce dans les «délais impartis».



Soutien au règlement de la crise au Soudan du Sud



Par ailleurs, le Premier ministre a réitéré samedi le soutien de l'Algérie à l'Union africaine pour le règlement de la crise du Soudan du Sud. M. Ouyahia était intervenu en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur le Soudan du Sud, qui s'est tenu en prélude du 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les travaux du Comité de Haut niveau de l’UA sur le Soudan du Sud ont été dirigés par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, Président du Comité. La réunion du Comité a également enregistré la participation du Président en exercice de l’UA, le Président rwandais Paul Kagame, dont le pays est membre du Comité, du Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat et du Haut Représentant de l’UA pour le Soudan du Sud, l’ancien Président malien, Alpha Omar Konaré. Lors de cette réunion, M. Ouyahia a réitéré le soutien de l’Algérie à la mise en œuvre du mandat du Comité de Haut niveau de l’Union africaine, en vue d’accompagner les parties sud-soudanaises pour parvenir à une solution à la crise que connaît ce pays, sur la base des accords conclus sous l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le Développement (IGAD). Il a, également, mis un «accent particulier» sur la nécessité pour l’UA, dans le cadre du «principe de l’appropriation», d’accompagner le processus engagé par l’IGAD. Partant de ce même principe, il a souligné «l’impératif» d’une convergence des efforts des Nations unies et des partenaires, pour venir en appui à ce processus. Le Premier ministre a rendu hommage à l’IGAD, ainsi qu’à l’UA et à son Comité de Haut niveau, pour le travail «remarquable» accompli en vue du retour de la stabilité et de la sécurité au Soudan du Sud. L’Algérie siège au sein de ce Comité (C-5), au titre de l’Afrique du Nord, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria, du Rwanda et du Tchad. Cette réunion a été suivie par un Sommet du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA consacré à la situation au Soudan du Sud, auquel a également pris part M. Ouyahia, représentant l’Algérie en tant que membre du Comité des cinq (C-5).



Prendre des mesures contre les protagonistes du conflit



Quant au président de la Commission de l'Union africaine (UA), il a appelé à prendre des mesures contre les protagonistes du conflit au Soudan du Sud qui «nous ont habitués à ne pas respecter leurs engagements». «La situation au Soudan du Sud est grave. Les situations humanitaire et sécuritaire sont des plus difficiles. Ces derniers jours, nous avons quelques bonnes nouvelles que je mets entre guillemets malheureusement», a déclaré Moussa Faki, lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA à Nouakchott. «Les acteurs du Soudan du Sud nous ont habitués à ne pas respecter leurs engagements. Au moment où nous nous battons pour faire taire les armes, la situation au Soudan du Sud est des plus insupportables.

La banalisation des crimes est devenue courante. Il est temps d'agir, de prendre nos responsabilités», a déclaré Moussa Faki. Il a cité plusieurs accords sans lendemain, dont le dernier conclu entre le président du Soudan du Sud Salva Kiir et son grand rival, Riek Machar, «il y a 72 heures», et dont il s'est demandé s'il n'avait pas déjà été rompu. «Il faut lancer un message clair aux protagonistes de respecter leurs engagements. Le Conseil de paix et de sécurité doit prendre les mesures qui s'imposent», a t-il ajouté, précisant que l'Igad (organisation régionale) et le CPS de l'UA s'étaient déjà prononcés en faveur de sanctions contre les belligérants. Il a noté l'existence de «défis majeurs» au Soudan du Sud, dont «la multiplicité des groupes armés non contrôlés et la nature clanique du confit qui sont des éléments de complication». Salva Kiir et Riek Machar s’étaient convenus mercredi à Khartoum d'un cessez-le-feu «permanent» devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Depuis, les deux personnages clés de la guerre civile qui ravage le pays depuis 2013 avaient ordonné à leurs troupes respectives d'appliquer le cessez-le-feu, à compter de samedi à minuit. Cet accord avait été scellé, à l'issue d'un nouveau round de discussions entre les deux principaux protagonistes dans la capitale soudanaise, Khartoum, alors que l'ONU leur avait donné jusqu'à fin juin pour parvenir à «un accord politique viable», sous peine de sanctions. Le conflit, qui a éclaté en décembre 2013 en raison de rivalités entre Salva Kiir, un Dinka, et Riek Machar, issu de l'ethnie Nuer, a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés (sur une population de 12 millions d'habitants) et provoqué une crise humanitaire catastrophique.



Crise migratoire conséquence de l’intervention de l’OTAN en Libye



Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a indiqué que l'ampleur qu'a prise le phénomène de la migration clandestine résulte, principalement, des conséquences de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye. Dans une interview accordée samedi soir à la chaîne France 24, M. Ould Abdel Aziz, a soutenu que «ce qui se passe en Libye provient de la destruction de ce pays par les frappes de l'Occident», expliquant que cette intervention est en grande partie à l'origine de la crise migratoire. Il a appelé à un «traitement en amont» de ce problème qui «préoccupe» les dirigeants africains et européens. «Je ne dis pas pour autant que toute la responsabilité incombe à l'Europe. Mais il faut traiter le problème en amont», a-t-il fait remarquer. Réagissant, par ailleurs, à l'attentat suicide perpétré vendredi au Mali contre le QG de la force du G5 Sahel, le chef de l'État mauritanien, a déclaré qu'il s'agit-là d'un acte qui démontre qu'«il y a encore énormément de failles» dans la sécurité qui doivent être «corrigées». «Si l'état-major a été attaqué, c'est qu'il y a énormément de failles que nous nous devons de corriger si nous voulons stabiliser la région du Sahel», a-t-il souligné. Abordant la question du Sahara occidental, le Président mauritanien, dont son pays accueille le 31 Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), a déclaré que le processus de paix «doit aboutir à une solution pour sortir de la situation dramatique actuelle que vit le peuple sahraoui». «Nous devons tous et de tous côtés et de toutes parts trouver et aboutir à une solution qui va sortir d'abord notre région et le peuple sahraoui de cette situation», a-t-il plaidé, appelant à «une entente entre les différentes parties (Front Polisario et Maroc) et le plutôt possible sera le mieux». La question du Sahara occidental sera inscrite, pour la première fois, comme un «point à part et séparé» des autres questions à l'ordre du jour de ce 31e sommet. Elle sera abordée et débattue au niveau des chefs d'État et de gouvernement, lesquels recevront pour la première fois également un «rapport exclusif et séparé» sur cette question, qui sera élaboré par le président de la Commission de l'UA, Moussa Mahamat Faki. Ce rapport sera établi conformément à une résolution du Sommet de l'UA de janvier dernier à Addis-Abeba, au cours duquel il a été demandé aussi à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et au Maroc de négocier en vue de résoudre le conflit.