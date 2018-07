Académie militaire de Cherchell : Une formation de haut niveau

Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier, à l'Académie militaire feu président Houari-Boumediène de Cherchell, la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers, au titre de l’année scolaire 2017-2018. Il s’agit successivement de la 11e promotion de formation militaire commune de base, de la 49e promotion d'élèves officiers de carrière de formation fondamentale et de la 2e promotion d’officiers du cycle Master.

À l’entrée de l’académie, le général de corps d’armée, qui a été accueilli par le Commandant des forces terrestres, le général major Ahcène Tafer et le général major Ali Sidane, Commandant de cette Académie, a observé un moment de recueillement en hommage au défunt président Houari Boumediène, dont le nom est fièrement arboré sur le fronton de l’académie, pour déposer, ensuite, une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant son nom. Gaïd Salah a également eu à passer en revue une présentation contenant des informations détaillées sur l’académie, le cursus de formation que cette prestigieuse académie de formation dispense et sur les promotions sortantes.

Lors de son allocution de bienvenue, le général major Ali Sidane a mis en avant les efforts consentis par le ministère de la Défense nationale dans la formation qualitative dispensée aux militaires, tout en valorisant «l’attention particulière» accordée par le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) à l’Académie de Cherchell qui a fourni à la nation de valeureux officiers. Une attention portée également aux écoles de formation militaire de manière générale.

En présence de Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Zménagement du territoire, de Nouria Benghabrit, ministre de l’Éducation nationale, de Mahdjoub Bedda, ministre des Relations avec le Parlement, du nouveau Directeur général de la Sûreté nationale, Mustapha Lahbiri, et d’un prestigieux parterre d’invités, le commandant de l’académie a souligné «le rôle leader que joue l’Académie dans l’instruction d’une élite de cadres de l’ANP, en leur offrant une formation militaire scientifique de qualité, imprégnée d’une discipline militaire pleine d’esprit national, de ferme détermination et d’abnégation au service de la nation». Et d’ajouter que «cela se fait avec des programmes de qualité au diapason des exigences de formation modernes dans les domaines techniques et technologiques».

Le commandant de cette institution de renom note que la cérémonie de sortie annuelle à l'Académie militaire de Cherchell vient boucler une série de sorties de promotion organisées par différentes écoles et structures de formation de l'ANP, à travers le pays.

«La formation de qualité qu'ils ont reçue, a-t-il dit, traduit la capacité de l'institution militaire à former des hommes capables de défendre le pays et de préserver son unité.»



Une institution prestigieuse, fierté de la nation



À l’issue de la prestation de serment des promotions sortantes, le général de Corps d’Armée a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion, en remettant le diplôme au major de promo du cycle Master, puis a remis le grade de sous-lieutenant et l’épée au major de promotion de la formation fondamentale, pour permettre ensuite à la délégation qui l’accompagne de remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats.

La cérémonie s’est poursuivie par la passation de l’étendard de l’Académie entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la 49e promotion ne soumette à l’approbation du vice-ministre de la Défense nationale, la baptisation de la promotion au nom du défunt moudjahid Mustapha Benaouda dit «Si Amar», né en 1925 à Annaba.

Le défunt, éminente personnalité révolutionnaire, faisait partie du groupe des 22 historiques et fut aussi l’un des négociateurs des accords d'Évian, signés le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains (Haute-Savoie, France). Il préside l'Ordre du mérite national rattaché à la présidence de la République, à partir de 1999. Il meurt le 5 février 2018, à l’âge de 93 ans.

Les carrés de formations ont quitté la place d’armes, pour prendre position au point de départ pour la parade finale, cédant ainsi place aux exhibitions sportives de combat, à l’instar du karaté, du kung-fu, ainsi que des mouvements sportifs d’ensemble avec et sans armes, et ce avant de constituer la carte de l’Algérie avec les couleurs nationales. Un exercice démonstratif de combat relatif au bouclage et à la neutralisation d’un groupe de criminels a été exécuté sous les applaudissements et les youyous des familles des élèves officiers venues assister à ce jour mémorable de leurs fils constituant la fierté de la nation.

La cérémonie a été clôturée par une parade militaire sur des airs de la musique militaire interprétée par une troupe de la Garde républicaine. Par ailleurs, le général Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a inauguré la Direction de la recherche scientifique et technologique, baptisée du nom du chahid «Abane Ramdane».

Il inspecte, à l’occasion, les laboratoires de recherche, et assistera à un exposé détaillé sur les missions du laboratoire, avant de suivre, via la télédiffusion, quelques exposés des travaux de fin d’études d’élèves officiers issus des cycles licence et master.

Le vice-ministre de la Défense nationale a rendu, à la fin, un vibrant hommage à la famille du défunt moudjahid Mustapha Benaouda, avant de signer le livre d’or de l’Académie.

Mohamed Mendaci

M. Gaïd Salah :

« Peu importe la grandeur des défis, Il n’est nulle crainte pour l’Algérie »

« Il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux.» Tels sont, en substance, les propos tenus par le vice-ministre de la Défense.

En effet, lors de la rencontre d'orientation suivie par tous les éléments des unités de l'ANP sur l'ensemble des six Régions militaires, via une visioconférence qui s’est tenue à l’Académie de Cherchell, M. Gaïd Salah a souligné que «le dessein abject que le colonisateur n'a pu atteindre sur la terre d'Algérie, ne peut et ne pourra être atteint par quiconque, ceci est un serment ferme et immuable, hérité par les enfants de l'Algérie libre et loyaux au message de Novembre et à sa Glorieuse Révolution, génération après génération, alors il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux, l'Algérie se tiendra toujours au-dessus».

Le Général de Corps d'Armée, Gaïd Salah, a affirmé, à cette occasion qui coïncide avec la célébration du 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, que «la référence historique nationale et spirituelle est la source d'inspiration de l'ANP dont il puise l'essence de sa stratégie professionnelle et de développement».

«Après les grands sacrifices et les souffrances endurées du fait du colonialisme abject et barbare, l'allégresse ressentie d'avoir regagné notre indépendance nationale consacrera à jamais cette victoire sur la terre d'Algérie, avec le souci de mettre l'Algérie entre les mains de ceux qui savent préserver et apprécier ce cher acquis et ceux qui veillent à ce que l'Algérie demeure unie et indivisible», a-t-il soutenu.

Concernant le niveau de formation dispensée par l'Académie de Cherchell, le Général de Corps d'Armée a salué «l'efficience de l'enseignement et la formation de haut niveau dispensés par cette académie aux stagiaires et élèves, et les efforts laborieux consentis dans l'investissement fructueux, dans l'appareil de formation et d'enseignement de l'ANP, auquel il accorde une importance extrême et particulière».

«Les qualités de l'élite militaire que nous œuvrons à concrétiser sur le terrain, et dont les traits commencent à se manifester et à se former pas à pas avec chaque sortie de promotion, parachèvent les plans de développement, de structuration, de réforme et de modernisation, que nous avons engagés ces dernières années, et à travers lesquels nous avons parcouru des pas considérables sur plus d'un échelon, grâce au soutien permanent accordé à l'ANP par Son Excellence, Monsieur le Président de République, Chef Suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale», a précisé, à la fin, M. Gaïd Salah.

M. M.