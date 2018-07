stations de dessalement : Quatre nouveaux projets

« Les wilayas d’El Tarf, Skikda, Bejaia et Alger bénéficieront prochainement de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer. » C’est ce que vient d’annoncer le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.S’exprimant en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Blida, M. Necib a révélé que ces futurs projets, qui s’inscrivent dans le cadre du Plan national de l’eau (PNE), sont en phase d’étude. « Ces nouvelles réalisations vont permettre d’améliorer l’alimentation en eau potable (AEP) dans l’ensemble des wilayas du pays, d’une part, d’avoir un meilleur prix du mètre cube d’eau de mer dessalée, d’autre part », a-t-il avancé. M. Necib a souligné que pour répondre à la demande croissante en eau, « le Président Abdelaziz Bouteflika a donné des instructions fermes pour que ces quatre unités soient réalisées dans les meilleurs délais et conditions ».

Poursuivant ses propos, le ministre a affirmé que ces projets stratégiques, qui s’inscrivent également dans le cadre de la politique de diversification des ressources en eau, visent à améliorer l’approvisionnement en eau potable à travers le territoire national. Ces dernières s’ajouteront aux 11 stations existantes actuellement et mises en service. Il s’agit des unités d’Arzew-Oran (86.000 m3/j), d’Alger-Hamma (200.000 m3/j), de Skikda (100.000 m3/j), de Beni Saf-Ain Témouchent (200.000 m3/j), Mostaganem (200.000 m3/j), Fouka-Tipasa (120.000 m3/j), Souk Tlala-Tlemcen (200.000 m3/j), Honein-Tlemcen (200.000 m3/j), Cap Djinet-Boumerdès (100.000 m3/j), Tenes-Chlef (200.000 m3/j) et Maacta-Oran (500.00 m3/j), et qui contribuent à raison de 17 % à la disponibilité de l’eau au niveau national. Pour ce qui concerne les autres projets du secteur, l’on apprendra que dans le cadre des objectifs stratégiques du PNE, il est également prévu de nouvelles réalisations ayant pour but de préserver l’excédent enregistré au niveau de certains barrages se situant dans des régions à forte pluviométrie, et cela en vue de réaliser l’équilibre entre les régions. Dans cette optique, le ministre a fait état du projet de transfert des excédents d’eau enregistrés dans la wilaya d’El Tarf vers les barrages situés dans les wilayas de Souk Ahras et de Tébessa, soulignant, en outre, le lancement des travaux une fois leurs études finalisées, notamment après l’affectation de l’enveloppe financière nécessaire à ce projet.



Réduire le taux de fuites de 18 à 20% d’ici 2030



Le premier responsable du secteur a affirmé que son département a réalisé durant les dernières années un bond qualitatif, notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau potable. « Les choses devront s’améliorer à l’avenir, dans le cadre d’un programme ambitieux visant la garantie de l’AEP, d’autant que ce secteur est prioritaire », a-t-il souligné. En ce qui concerne la problématique des fuites d’eau, M. Necib a fait savoir que ce phénomène entraîne « une perte considérable des ressources hydriques », soulignant que tous les pays du monde souffrent de ce problème. Selon lui, le taux de pertes actuellement est de l’ordre de 30%. « Toutes les opérations qui sont en cours, projetées ou financées, tendent à ce que d’ici 2030 nous ramènerons le taux de fuites à un taux acceptable qui se situe entre 18 et 20% », a-t-il dit. Outre les fuites d’eau, le raccordement illicite au réseau entraîne des pertes de 15% du volume global produit, signale également le premier responsable de secteur. Evoquant, par ailleurs, le problème récurrent des noyades qu’enregistrent les différentes wilayas du pays à chaque saison estivale, le ministre a annoncé la réalisation de projets de piscines à proximité des barrages et rivières. « L’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) a reçu pas moins de 40 demandes à cet effet. Ces demandes seront examinées puis soumises à la commission centrale du ministère des Ressources en Eau pour se prononcer à leur sujet », a déclaré M. Necib. Il dira aussi que ces nouvelles piscines répondront aux normes de sécurité, à l’effet de mettre ces espaces à la disposition des férus de baignade, notamment les enfants, sans que ces derniers mettent leur vie en péril. Le ministre des Ressources en eau a fait état de la poursuite des campagnes de sensibilisation par la tutelle en coordination avec les services de la Protection civile sur les dangers de la baignade dans les barrages, rivières et plans et d’eau. Il a dans ce contexte appelé les parents à protéger leurs enfants des risques encourus au niveau de ces lieux.

Sarah A. Benali Cherif