organisation et amélioration de l'offre de soins : L’ordonnance de M. Hasbellaoui aux DSP de l'est

La problématique de l'organisation et l'amélioration de l'offre de soins a été au cœur de la rencontre qui a réuni hier à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, les directeurs de la santé et de la population (DSP) des 17 wilayas de l'Est du pays et à laquelle ont été également conviés les directeurs généraux des CHU de l'Est ainsi que les présidents des conseils scientifiques et des conseils médicaux des établissements des wilayas concernées.

Consacrée à la problématique de l'organisation et de l'amélioration de l'offre de soins dans ces wilayas, notamment les urgences médico-chirurgicales et la prise en charge de la femme gestante, cette rencontre «a été l'occasion pour le ministre de rappeler aux cadres gestionnaires certains dossiers prioritaires concourant tous à l'amélioration de la prise en charge des patients», indique un communiqué du ministère.

M. Hasbellaoui «a instruit les DSP à l'effet de mettre en œuvre des stratégies de prise en charge à l'échelle de la wilaya et même interwilaya sur la base de réseaux de soins spécialisés, d'améliorer les conditions de travail des personnels et d'accueil des usagers, de mutualiser les ressources disponibles du public comme du privé, dans le cadre de la concertation, pour améliorer le fonctionnement de la garde et de veiller à ce que toutes les informations nécessaires soient largement diffusées au profit tant du grand public que des personnels de santé», note la même source.

Le ministre a insisté, par la même occasion, sur le «renforcement de la sécurité des personnels en exercice et sur l'amélioration des conditions de déroulement de la garde». Rappelant que chaque wilaya «doit disposer d'un hôpital de référence disposant d'un plateau technique pour des spécialités de haut niveau, de manière à permettre aux patients de chaque wilaya de bénéficier d'un réseau intégré de prise en charge», il a indiqué aux cadres gestionnaires que les évacuation des patients «doivent être assurées sous la responsabilité exclusive de l'établissement et dans un cadre organisé». Concernant le dossier particulier de la prise en charge de la femme enceinte, le ministre a insisté sur «l'importance d'encadrer la prise en charge de la femme enceinte depuis le début de la grossesse», affirmant que «si tous les acteurs concernés font convenablement leur travail dans le cadre du Guide de prise en charge de la femme gestante, la mortalité maternelle devrait baisser pour arriver à des niveaux plus en rapport avec les moyens rendus disponibles au titre des différents programmes de développement initiés par le Président de la République». Les gestionnaires ont été instruits, par ailleurs, à l'effet de veiller à «impliquer le mouvement associatif dans les actions d'information et de sensibilisation des citoyens et à promouvoir le dialogue social sans exclusive avec les syndicats régulièrement agréés et représentatifs», conclut le communiqué.