Développement des régions reculées : stimuler l’investissement

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a annoncé samedi à Ghardaïa que «le gouvernement étudie toutes les possibilités et formules visant à stimuler et à attirer l’investissement économique dans les régions les plus reculées du pays. S’exprimant en marge d’une visite à Ghardaïa, il a souligné la volonté du gouvernement de stimuler le développement de ces régions n’ayant pas atteint la moyenne nationale de l’investissement. «Des facilitations seront étudiées et des dispositions seront mises en place pour booster les investissements privés par des soutiens de l’Etat». Les pouvoirs publics s’attellent à améliorer l'environnement des affaires, encourager l'investissement et promouvoir les exportations hors hydrocarbures, a-t-il souligné, en précisant qu'il s'agit d'attirer les investisseurs et de les encourager. M. Yousfi a indiqué également que son département a entamé un recensement des potentialités et richesses dont jouit chaque région afin de déterminer les opportunités d'investissement. Ce dernier s’est félicité de la reprise de l’investissement dans cette région «industrieuse» qui est devenue une plateforme logistique et l’esprit entrepreneurial qui caractérise les investisseurs de cette région. Il a entamé sa visite de travail par l’inspection d’une unité de recyclage de batteries d’une capacité de 7.000 tonnes/an et une minoterie d’une capacité de 20 T/jour dans la localité de Berriane, avant de visiter la nouvelle zone d’activité «Madagh» de Berriane d’une superficie de 16 hectares, puis la zone industrielle de Bounoura, créée en 1970, d’une superficie de 118 hectares, qui compte 113 unités de production. Le ministre a également visité quelques unités de production dans la zone industrielle et s’est entretenu avec les investisseurs regroupés dans l’Association professionnelle des industriels de la vallée du M’Zab avant de visiter l’entreprise l’Alphapipe, spécialisée dans la production des pipes destinés au secteur des énergies ainsi qu’une unité de production d’aggloméré et béton. Auparavant, le ministre a visité le projet de nouvelle zone d’activité de Metlili El Djadida au lieu dit «Fouinis» d’une superficie de 80 hectares, dont 67% dédiés à l’industrie, et 22% à l’agroalimentaire. Au terme de sa visite d’une journée dans la wilaya, le ministre a appelé à consolider l’attractivité de la région pour l’investissement rentable et durable en valorisant au mieux les atouts de la région, avant d’assurer que l’Algérie est sur la bonne voie en matière d’investissement. Actuellement, le tissu industriel de la wilaya de Ghardaïa dispose de plus de 5.300 entreprises, petite et moyenne entreprises et de 300 entreprises occupant une population de plus de 18.000 travailleurs, indique-t-on.