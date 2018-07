Conseil de la nation : Adoption de cinq projets de Loi

Le Conseil de la Nation a adopté, hier, cinq projets de loi. Il s’agit de celui fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité, relatif à l'Académie de la langue amazighe et celui portant Code de justice militaire.

Le projet de loi relative aux lois de finances et le projet de loi de Finances complémentaire ont été également adoptés. La séance est marquée par la présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, le ministre de la Justice Tayeb Louh, celui de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar ainsi que le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

Le ministre de la Justice a souligné que ce projet de loi sur l'exception d'inconstitutionnalité est un jalon important et un grand pas en matière de consolidation des droits et des libertés. C'est le septième texte de loi proposé par le ministère de la Justice dans le cadre de la Constitution de 2016, s'inscrivant dans la consolidation de l'Etat de droit, de la loi et de l'indépendance de la magistrature.

Les sénateurs ont également adopté, à l'unanimité, le projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe.

A l'issue du vote, M. Hadjar a affirmé que «l'adoption de ce projet de loi permettra à la langue amazighe de se doter des outils nécessaires à sa promotion et à son développement, selon des approches scientifiques solides». «Après l'adoption de la création de cette Académie, le mot revient à présent aux académiciens, aux chercheurs, aux linguistes et aux spécialistes des sciences du langage et des sciences connexes, car il est temps pour les politiciens de se retirer de cette question».

Cette instance, dont le siège sera à Alger, est une institution nationale à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et sera placée auprès du Président de la République.

Ce projet de loi organique fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette Académie dont les missions seront réalisées avec l'aide de tous les partenaires concernés, notamment les institutions nationales et les associations qui activent dans le domaine de la promotion et du développement de la langue amazighe.

L'Académie est composée de 50 membres désignés par décret présidentiel. Le président de l'Académie, également nommé par décret pour un mandat de quatre ans, a, entre autres, missions «la présentation d'un rapport annuel au Président de la République après son adoption par le Conseil de l'Académie».

C'est également à l'unanimité que le projet de loi relatif à la justice militaire a été adopté par les membres du conseil de la nation. Le projet de loi vise à «instituer des juridictions d'appel en adéquation avec la Constitution qui a consacré le principe de double degré de juridiction, et ce, par la création de tribunaux militaires à cet effet», a précisé un communiqué de l'APN. Il est également question d'«instituer une Cour d'appel militaire avec la création d'une chambre d'accusation auprès de cette Cour», a ajouté le communiqué.

Concernant l'organisation de la compétence des juridictions militaires, le texte propose d'«élargir la composante du tribunal militaire aux juges militaires», a ajouté la même source, précisant que «la justice militaire est compétente pour juger les crimes commis par des militaires ou des civils relevant du ministère de la Défense nationale».

Pour ce qui est des procédures militaires, le projet de loi «propose le maintien du contrôle appliqué par la Cour suprême et les prérogatives du ministre de la Défense dans la mise en mouvement de l'action publique devant les juridictions militaires, en sus de l'adaptation des procédures pénales militaires aux dispositions du code de procédure pénale».

S'agissant des crimes à caractère militaire et leurs sanctions, il a été procédé «à l'amendement des dispositions y afférentes pour garantir une plus grande harmonie avec les nouvelles dispositions prévues dans le Statut général des personnels militaires, avec retrait des peines accessoires du Code de justice militaire, conformément aux dispositions de l'article 78 du Statut général des personnels militaires selon lequel les sanctions précitées dans le Statut, de même que les sanctions professionnelles et disciplinaires sont cumulables et indépendantes des sanctions pénales. Le projet de loi prévoit, en outre, «la création d'une cour d'appel militaire, première du genre dans la 1e région militaire (Blida), et une deuxième au niveau de la 4e région militaire (Ouargla).

Adopté à la majorité par les membres du conseil, ce texte de loi introduit un nouveau cadre de gestion des deniers publics. Il consacre le principe de la gestion axée aux résultats, basé sur l'efficacité et les résultats enregistrés au vu des objectifs fixés. Il est fondé sur «le principe d'une budgétisation non pas, par nature de dépenses, mais orienté vers les résultats à partir d’objectifs définis», expliquent les concepteurs de ce nouveau texte. Il vise deux objectifs principaux : réformer le cadre de la gestion publique pour l'orienter vers les résultats et la recherche de l'efficacité, et renforcer la transparence des informations budgétaires. Composé de 91 articles, ce texte replace la discussion budgétaire au cœur de débat parlementaire tout en organisant des mécanismes d'information et de contrôle, notamment par le rapprochement de la comptabilité de l'Etat sur celle des entreprises. Le texte de loi cite onze aspects tels les deux chambres du Parlement (Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation) qui clôtureront aujourd’hui leur session ordinaire pour l'année 2017-2018, caractérisée par l'adoption d'une série de lois dans différents domaines.

Concernant l'instrument de programmation budgétaire pluriannuelle, le texte cite le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT). «Un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année par le gouvernement sur proposition du ministre des Finances, au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine pour l'année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions et recettes, de dépenses et du solde du budget de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, l'endettement de l'Etat». D'autre part, le texte de loi accorde une «plus grande liberté» aux gestionnaires: les mouvements de crédits sont consacrés pour permettre d'effectuer entre autres des virements et des transferts de crédits afin que les objectifs visés au niveau des programmes ne soient pas compromis. De surcroit, il confirme le vrai sens des Comptes d'affectation spéciale (CAS). Il est retenu six catégories de Comptes spéciaux du Trésor : Comptes du commerce, Comptes d'affectation spéciale, Comptes de prêts et d'avances, Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, Comptes de participation et d'obligations et Comptes d'opération monétaires. Il est prévu également le report des crédits de paiement. A ce titre, il est indiqué que les crédits de paiement disponibles sur le titre des dépenses d'investissement d'un programme peuvent être reportés sur le même programme dans la limite d'un plafond de 5% du crédit initial. Il prend en compte les cas d'urgence, ce qui n'était pas le cas de la loi de 1984, en prévoyant le «mécanisme des décrets d'avances». L'entrée en vigueur de ce texte de loi n'interviendra pas immédiatement après sa publication au Journal officiel. La loi de finances afférente à l'année 2023 sera la première loi préparée, discutée et exécutée conformément aux dispositions de ce texte de loi.

Le projet de Loi de finances complémentaire 2018 a été également adopté. Ce texte prévoit plusieurs mesures entrant dans le cadre des voies et moyens de l'équilibre financier, ainsi que des dispositions budgétaires. Ainsi, il est institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d'importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 200%. Il sera perçu en sus des droits de douane. La détermination des produits concernés par cette mesure et des taux prévus pour chaque produit se fera après avis de la Commission consultative intersectorielle chargée du suivi des mesures de sauvegarde. Cette mesure vise à contribuer, à la fois, au rééquilibrage de la balance des paiements, qui connaît un grave déficit, à la relance de la production nationale et à la sauvegarde de l'outil de production. Dans le domaine commercial, le texte stipule que toute vente de biens ou prestation de services, effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l'article 2 de la loi de finances 2004, relative aux pratiques commerciales, doit faire l'objet d'une facture ou d'un document. Quant aux ventes de biens ou de prestations de services faites au consommateur, elles doivent faire l'objet d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction.

En ce qui concerne la partie du projet de la LFC 2018 relative au budget et opérations financières de l'Etat, il est prévu que des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2018 évalués à 6.424,49 milliards DA. Pour les dépenses, il est mentionné qu'un crédit de 4.584,46 milliards DA est ouvert pour les dépenses de fonctionnement, ainsi qu'un crédit de 4.043,31 milliards DA pour les dépenses d'équipement. Un plafond d'autorisation de programme d'un montant de 2.770,5 milliards DA est prévu par le projet de LFC 2018.

Par ailleurs, ce texte de loi stipule qu'à l'exception des dispositions régissant les bonifications accordées aux investissements réalisés dans les zones des Hauts Plateaux et du Sud, des dispositions d'aide à la création d'emploi (Ansej, Cnacet Angem) qui demeurent en vigueur ainsi que celles relatives au secteur de l'Agriculture et de la Pêche, les bonifications par le Trésor des taux d'intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers pour le financement de projets d'investissement seront fixées par voie réglementaire.

