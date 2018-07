Lutte contre la traite de personnes en Algérie : La volonté du gouvernement soulignée par des sources diplomatiques américaines

La volonté politique du gouvernement algérien de prendre en charge le dossier de la traite de personnes a été soulignée, hier, par des sources diplomatiques américaines.

Ainsi quelques jours après la publication du rapport annuel du département d’Etat sur la traite de personnes dans le monde pour la période 2017-2018, publié jeudi dernier, et dans lequel il est pourtant indiqué que «le gouvernement algérien ne satisfait pas pleinement aux standards minimums pour l’élimination de la traite» ces sources ont préféré mettre l’accent sur les efforts significatifs déployés par les autorités algériennes pour le faire. Pour ces sources, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le gouvernement algérien «prend au sérieux» le problème dont l’ampleur pourtant n’est pas importante en Algérie. «Le niveau de cette volonté est impressionnant» ont-elles affirmé, sur la base de leur dialogue et échanges avec les différentes parties concernées par ce problème et dont il semble, selon elles «lié à la migration clandestine».

Et à ces sources de poursuivre en affirmant que «les progrès réalisés sont continus» et que «si le gouvernement algérien poursuit sur cette voie il y aura d’autres améliorations au cours des années à venir».

D’autant que pour nos interlocuteurs le classement de chaque pays n’est pas basé sur l’envergure du problème mais «sur les actions concrètes prises par le gouvernement». Et dans le cas de l’Algérie, reconnaissent-ils «grâce à l’amélioration des actions prises son classement s’est amélioré.» De même que pour ces sources, l’autre motif de satisfaction et qui dénote de cette volonté politique décelée chez les différents responsables algériens, a trait à la prise en charge des recommandations émises dans les précédents rapports publiés. «Nos recommandations ont été incluses dans le plan d’action du gouvernement et si elles seront mises en œuvre il ne fait pas de doute que le classement de l’Algérie s’améliorera davantage» estime-t-on.

La mise en place d’un Comité national en charge de cette question qui s’est engagé à mettre en œuvre le plan d’actions retenues, l’augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites à l’encontre des personnes coupables de la traite de personnes, la mise en place d’une base de données, la formation de procureurs généraux, l’information et la sensibilisation à travers l’organisation d’ateliers sont de l’avis de nos interlocuteurs des signes positifs et ce même diront-ils «si le processus entre les différents départements concernés est appelé à connaître quelques lenteurs.» Mais ce risque est nuancé par le fait diront nos interlocuteurs qu’«il n’y a pas de processus parfait.

Du reste ces sources diplomatiques préfèrent retenir la disponibilité et l’ouverture au dialogue des responsables algériens ainsi que leur franchise à reconnaitre qu’«il y a quelques défaillances» dans la prise en charge de ce dossier. S’agissant des critiques dont fait l’objet l’Algérie en raison de sa politique de reconduction des migrants clandestins vers leurs pays d’origine, ces sources estimeront que «chaque pays a le droit de faire comme il l’entend».

Nadia Kerraz