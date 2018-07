Gestion des flux migratoires : L’engagement humanitaire de l’Algérie salué

L’approche algérienne : un partenariat positif. l Des représentants de l’Organisation internationale de migration et du Haut-commissariat aux réfugiés ont assisté au déroulement de la 83e opération de rapatriement de près de 250 migrants originaires du Niger.

De notre envoyé spécial Karim Aoudia

L’approche algérienne pour le traitement de la question migratoire est «une approche de partenariat positive» a affirmé, samedi le chef de mission de l’Organisation internationale de migration (OIM), Pascal Reyntejens à partir de Tamanrasset.

Accompagnant un groupe de migrants venu d’Alger, M. Reyntjens a été accueilli par les autorités civile et militaire de cette wilaya de l’extrême Sud, avec à sa tête le wali Djilali Doumi. Il a dans ses déclarations mis en avant «la complexité de la question migratoire faite de la détresse des populations des pays subsahariens exploitées par les passeurs». Saluant l’action de prise en charge des migrants par l’Algérie, il a soutenu la justesse de l’approche algérienne pour résoudre définitivement cette problématique humanitaire. Une approche axée sur la conjugaison des efforts entre les pays des deux rives de la Méditerranée en vue d’aider au retour de la paix et de la stabilité dans les pays d’où sont issues les migrants subsahariens et aider ces pays à mieux se développer à même de stabiliser leur populations respectives.

Dans leur gestion réservée au dossier sensible de la migration clandestine auquel le pays est confronté depuis 2014 à ce jour, les autorités algériennes sont confrontées à deux contraintes majeures. Il s’agit, d’une part de la problématique de la prolifération des réseaux de passeurs qui, à partir des villes des pays frontaliers comme celle d’Agadez au nord du Niger, continuent à tirer profit de l’expédition de convois successifs de migrants subsahariens à destination du territoire algérien. D’autre part, des ONG s’emploient à des campagnes de dénigrement, accusant à tort l’Algérie de maltraitance à l’endroit de ces populations en détresse. Or, la réalité est tout autre. Les principes de solidarité, du respect de la dignité humaine et de prise en charge pluridisciplinaire sont en en effet le maître mot de l’action déployée par l’Etat algérien en faveur de ces migrants. Il s’agit là d’une démarche qui force le respect, voire l’admiration des responsables d’organisations internationales chargées de ce dossier, à l’exemple de l’OIM et du HCR. Leurs chefs de mission en poste à Alger, en l’occurrence M. Pascal Reyntjens pour l’OIM et M. Hamdi Boukhari pour le HCR ayant assisté de visu au déroulement de la 83e opération de rapatriement de près de 250 migrants pour la plupart des femmes et des enfants originaires du Niger n’ont cessé, en effet, de saluer l’engagement humanitaire de l’Algérie, à travers une mobilisations et une coordination des différents services et institutions en sus de l’implication dynamique du Croissant-Rouge algérien.



Un rapatriement conforme à l’Accord de 2014 entre l’Algérie et le Niger



Les opérations de rapatriement des populations nigériennes initiées par l’Algérie s’effectuent en vertu d’un accord signé, en décembre 2014, entre les autorités algérienne nigérienne. Il ne s’agit pas donc d’expulsion, encore moins de refoulement comme tentent à le faire croire en vain certaines voix critiques envers l’engagement de l’Algérie sur ce dossier. En outre, ce qui ressort de cette opération de rapatriement initiée jeudi dernier au départ d’Alger pour rejoindre Tamanrasset, en passant par Laghouat, Ghardaïa et In Salah, c’est que l’ensemble de toutes ces circonscriptions disposent de centre d’accueils aménagés pour héberger, soigner et nourrir les migrants.

Là encore, et contrairement aux amalgames entretenus sciemment par certaines ONG voulant déstabiliser l’Algérie à travers ce qu’il convient d’appeler le «printemps migratoire» pour paraphraser un haut cadre du ministère de l’Intérieur, les migrants sont accueillis en Algérie dans des conditions décentes en respect absolu de la dignité humaine.



Des centres d’accueil… et non des plates-formes d’internement



A In Salah, un nouveau centre d’accueil d’une capacité de 720 personnes sera réceptionné vers la fin de ce mois en cours, selon les prévisions du wali délégué Lakhdar Seddas qui nous reçu au sein même de cette nouvelle infrastructure lors d’une halte effectuée par le convoi dans la nuit de vendredi. «Le coût de ce projet dépasse les 30 millions de dinars» indique t-il assurant qu’il s’agit d’une infrastructure aux normes de prises en charge idéale des migrants. Il a surtout insisté sur le fait que le nouveau centre n’est pas une base d’internement des migrants mais un lieu d’accueil et de transit des migrants». L’Algérie s’oppose à la création sur son sol de plate-forme de concentration des migrants. Sur place, le chef de mission de l’OIM en Algérie, ayant visité les différentes parties du centre d’In Salah affirme que «le Sud de l’Algérie mérite une attention bien particulière au vu des flux migratoire qu’il reçoit». Il réitère à la même occasion son appel à «l’échange du dialogue et de communication entre toutes les parties concernés par la question migratoire en vue d’un meilleur partenariat». Une fois arrivé à Tamanrasset, samedi en début de soirée, le wali, Djilali Doumi informe les journalistes ayant participé à cette opération de rapatriement la réalisation de nouveaux centres d’accueil au sein de cette wilaya. «En plus de l’extension de centres établis au chef lieu de wilaya, nous avons prévu la construction d’infrastructures similaires dans la localité d’Arar ainsi qu’au niveau de Guarret Ness à mi chemin entre Tamanrasset et In Guezzam», a-t-il expliqué.

Boukhari Hamdi, représentant du Haut commissariat aux réfugiés « 8.000 demandes d’asile »

Le représentant du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Algérie, Hamdi Boukhari a affirmé à partir de Tamanrasset que ses services ont enregistré quelques 8.000 demandes d’asile. Il explique que la majorité de ces demandes émane des réfugiés syriens, soit près de 7.000. Pour le reste, il s’agit de personnes originaires de différents pays de l’Afrique subsahariens qui souhaitent bénéficier du statut de réfugiés en Algérie.

K. A