Constantine : Grande mobilisation

À Constantine, le coup d’envoi de la campagne nationale de nettoyage des espaces publics, initiée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, a été donné à par le Secrétaire général de la wilaya, Bekkouche Benamar, au niveau des unités de voisinage 17 et 18 de la nouvelle ville Ali Mendjeli (commune de Khroub). Pour la circonstance, les autorités ont mobilisé quelque 500 agents, en plus des 91 engins appartenant à des entreprises publiques, dont un bulldozer, des chargeurs, des rétrochargeuses et des camions de différents gabarits, afin d’enlever et de transporter les déchets collectés. Il faut également signaler la grande implication citoyenne constatée sur place, de la part notamment des membres de différentes associations qui ont prêté main-forte aux agents. Concernant le bilan de cette opération qui s’est achevée vers les coups de 13 heures, le directeur général de l’Établissement de gestion urbaine des villes d’Ali Mendjeli et de Aïn Nahas (EGUVAM), Farid Hioul, a déclaré que jusqu’à 10 heures, 1.800 tonnes de déchets solides, dont une grande partie résultant de chantiers de construction, avaient déjà été collectées, et que ce chiffre devrait atteindre, voire dépasser, les 4.000 tonnes.

Pour rappel, les autorités locales ont lancé, en septembre passé, une campagne d’assainissement de la nouvelle ville Ali Mendjeli, laquelle a touché toutes les unités de voisinage, et ce avec l’objectif de donner au plus important pôle urbain de la capitale de l’Est un visage plus avenant.

Issam B.