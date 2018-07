Sétif : Des villes où il fait bon vivre

«Tous ensemble pour la propreté de notre environnement», c’est sous ce slogan et dans la dimension qui s’impose pour donner à villes, quartiers et cités l’image du bon vivre, qu’à été lancée hier à travers la wilaya de Sétif cette vaste campagne de propreté . Cette campagne, menée à l’initiative du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, coïncide cette année avec le début de la saison estivale et touche 60 communes de cette wilaya. De nombreuses cités, quartiers, axes routiers, décharges sauvages et autres points sensibles sont ciblés,

mettant par la même à nu l’incivisme qui hélas continue de prévaloir et se traduire par des pratiques peu conformes aux valeurs de notre société.

Pour secouer un peu toutes ces consciences qui continuent de ne voir que «midi à sa porte» et les associer à cette œuvre commune qui relève d’une prérogative essentielle, le devoir de veiller à la préservation de notre environnement. Les services de la wilaya ont mis en place un important dispositif et mobilisé de gros moyens humains et matériels au titre de cette vaste campagne qui s’inscrit dans la complémentarité avec d’autres actions non moins importantes déjà menées dans ce domaine.

«C’est en effet une campagne qui s’inscrit dans une dynamique engagée depuis le début du mois de juin dernier et pour laquelle toutes les dispositions nécessaires ont été mobilisées dans une optique de préservation de notre environnement et l’amélioration constante du cadre de vie du citoyen.

Il reste que si tous les partenaires impliqués dans la réalisation d’une telle œuvre sont à pied d’oeuvre sur le terrain, le citoyen reste dans ses actes du quotidien un facteur déterminant et doit s’impliquer pleinement», souligne le Secrétaire général de la wilaya.

F. Zoghbi