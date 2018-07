Oran : 220 tonnes d’ordures ménagères collectées en une demi-journée

À l’instar des autres wilayas du pays, Oran a participé hier à la campagne nationale de nettoyage initiée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Ainsi, une grande opération de toilettage a été menée hier dans les grands quartiers de la wilaya, organisée sous la direction du wali d’Oran M. Chérifi Mouloud et à laquelle toutes les directions exécutives ont participé. Objectif : éradiquer les principaux points noirs des villes relevant du groupement d’Oran et les autres communes. Pour cela, les services de la wilaya ont mobilisé plus de 100 camions, 25 engins et plus de 600 jeunes volontaires (association, scouts musulmans...). Résultat de la première phase de cette opération de toilettage : des centaines voire des milliers de tonnes d’ordures ménagères ont été collectés en une seule journée, sachant qu’Oran en produit quotidiennement 2.025 tonnes répartis sur ses communes. Selon les services de l’«Epic Oran propreté» pas moins de 220 tonnes d’ordures ménagères ont été acheminées, hier, avant 14h00, vers les centres d’enfouissements techniques d’Aïn El Baïda, Hassi Bounif et El Ançor. L’autre objectif de cette opération dirigée sur le terrain par le Secrétaire général de la wilaya est d’accueillir les estivants dans des conditions salubres et saines, a-t-on indiqué. Au-delà du caractère ponctuel de cette opération, le premier responsable de l’éxécutif local insiste sur une prise en charge régulière des cités d’habitations et des quartiers de la ville en commençant par l’éradication des points noirs qui enlaidissent l’environnement immédiat des citoyens et dégradent leur cadre de vie. Selon un responsable local, l’opération va se poursuivre, aujourd’hui, et ne concerne pas uniquement les actions de toilettage mais aussi la réhabilitation des espaces verts et des airs de jeux. Notre interlocuteur a beaucoup insisté, par ailleurs, sur l’implication du citoyen «sans qui rien ne peut se faire », a-t-il assuré.

Amel Saher