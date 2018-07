Campagne nationale de nettoyage des espaces publics : Les plages font peau neuve

La fréquentation massive de la plage n'est pas sans conséquence sur sa propreté mais également sur son écosystème. Dans un souci d'améliorer continuellement la qualité des plages, tout en respectant un esprit de développement durable, il est nécessaire de les entretenir régulièrement.

Plusieurs opérations de nettoyage des plages sont organisées depuis la fin du ramadhan sur plusieurs plages du littoral algérois. À Tipaza, Tamenfoust, Zéralda, Bou Ismail…, de plus en plus fréquemment, des jeunes et moins jeunes aussi, des scolarisés aux retraités, sensibilisés à la protection de l'environnement, décident d'arpenter les rivages, sacs poubelles à la main, pour ramasser canettes et mégots en ce début d'été.

Une tendance qui se développe notamment grâce aux réseaux sociaux. Ils viennent en famille ou en groupe pour faire la guerre aux sachets plastiques et rendre toute leur beauté a nos plages inondées par les détritus. Aziz, étudiant, a décidé de consacrer le week-end à nettoyer une plage de manière bénévole. Pour mobiliser d'autres bonnes volontés, il a décidé de mettre une annonce sur le site de l'association Nass El Kheir, un message relayé via les sites communautaires facebook et twitter. Nass El Kheir, collectif «Denia bekheir», «Let’s do it» ! Ce sont des associations qui ont fait réagir des dizaines de jeunes Algériens, notamment desAlgérois qui se sont mis d’accord pour sauver notre environnement à commencer par les plages. A 8 ans, Rafik, connaît les bons gestes à adopter : «C’est la deuxième année que j’accompagne mes parents à ces nettoiements de la plage de Ain taya ; c’est un plaisir de le faire et à chaque fois je ramène avec moi plus de copains, on ramasse des choses incroyables.

Les gens ne savent pas que tous ces ordures jetés sur le sable peuvent être emportés par la mer et revenir après vers nous quand on se baigne», expliquera Rafik avec cette innocence propre aux enfants. Tout en saluant ces initiatives citoyennes qui en quelque sorte les soulagent d’un travail supplémentaire, les pouvoirs publics s’engagent à faciliter le plus possible l’accès aux plages pour cette saison estivale.



Les éboueurs de la mer, une initiative qui enregistre un grand succès



A l’initiative de la radio Chaine 3, tous les volontaires du nettoyage des plages ont rejoint les éboueurs de la mer samedi dernier pour réussir la campagne «plages propres». Il a donc fallu mobiliser en amont et fédérer les efforts des amoureux de la nature, particulièrement ceux de la mer, pour préparer et organiser une journée à la fois conviviale et aux résultats concrets.

Une opération d’envergure encadrée par la Radio algérienne en collaboration avec des spécialistes de l’environnement et plusieurs secteurs, celui de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, les associations écologiques versées dans la préservation de la nature propre, des clubs verts du secteur de l'éducation et de milliers de volontaires dans un engouement grandissant.

L’opération qui a pour but de sensibiliser les baigneurs à garder propre un environnement qui est le leur, ambitionne de faire les petits d’aujourd’hui les éco-responsables de demain. Ils étaient plus de 32.000 éboueurs en 2014, ils sont plus nombreux encore cette année à participer à cette opération de nettoyage devenue méditerranéenne grâce à la radio. Mais nos plages sont de plus en plus insalubres et de plus en plus sales, vu les déchets ramassés d'année en année. En fin de journée, une quantité appréciable de déchets a été collectée, l’équivalent de deux camions d’Extranet. Un tri sélectif des déchets a été préalablement opéré. Opération à vocation de sensibilisation, ses organisateurs ont aussi présenté un exposé aux enfants sur la protection du littoral et du milieu marin ainsi que la valorisation et la réutilisation des déchets récupérables.

De même qu’ils ont pu assister à la projection d’une série de films «sous-marins», primés dans plusieurs Festivals dans le monde.

Farida Larbi