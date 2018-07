Pomme de terre : Une production de plus de 46 millions de quintaux en 2017

La production nationale de la pomme de terre s’est établie à 46,06 millions de qx en 2017 pour une valeur 234,28 millions de DA, avec un rendement de 308,8 qx/hectare, a indiqué hier le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche dans un communiqué. Par catégorie, la production a été de 1,07 million de qx pour la pomme de terre de primeur, de 26,37 millions de qx pour la pomme de terre de saison et de 18,62 millions de qx pour la pomme de terre d’arrière-saison. Selon la même source, les wilayas potentielles en matière de production de pomme de terre sont El Oued avec une production de 11,53 millions de qx, Ain-Defla avec 6,88 millions de qx et Mostaganem avec 4,47 millions de qx. Par ailleurs, le ministère a fait savoir que l’assemblée générale élective de l’ensemble des professionnels de la filière pomme de terre (producteurs, transformateurs, stockeurs) a élu dimanche M. Hacene Guedmani en qualité de président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre.

M. Guedmani s’est engagé à œuvrer à la promotion et au développement de la filière à travers l’accompagnement des producteurs de pomme de terre et la prise en charge de leurs préoccupations. Il s’est engagé, en collaboration avec les acteurs de la filière, à l’amélioration de la production nationale de la semence en quantité et en qualité, la consolidation des structures de la pyramide de production, ainsi que la modernisation des techniques et outils de culture pour la plantation et l’arrachage notamment. D’autre part, le Conseil ambitionne l’extension de la superficie exploitée à travers la recherche de nouvelles zones de production dans les Hauts-plateaux et le Sud du pays. Il aura de même pour tâche de collecter les données nécessaires à l’élaboration d’une feuille de route devant guider, à l’avenir, cette filière. Pour rappel, les assemblées générales pour l’élection des présidents des Conseils nationaux interprofessionnels des filières agricoles ont déjà élu récemment ceux des filières, respectivement, maraîchère, ail et oignon et avicole. Ces assemblées générales électives se sont tenues suite aux recommandations issues des Assises nationales de l’agriculture liées aux organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles, tenues en avril dernier à Alger.