consommation d’énergie : L’Algérien au-dessus de la moyenne mondiale

Le coup d’envoi d’une caravane nationale de sensibilisation à la rationalisation de la consommation d’énergie, sous le slogan “consommer mieux, payer moins”, a été donné hier, à Biskra, par Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Le lancement de cette caravane de sensibilisation, qui devra sillonner 16 wilayas jusqu’au 19 juillet, a été présidé par la ministre à l’occasion d’une visite de travail et d’inspection dans cette wilaya. Selon les explications données, lors d’une exposition tenue à l’occasion, le responsable de la communication de Sonelgaz, Khalil Hedna, la caravane a pour but de sensibiliser le citoyen à rationaliser sa consommation d’électricité, en plus de faire connaître les mécanismes mis en place pour faire face à l’augmentation de la demande d’énergie. Il a également relevé que cette caravane n’intervient pas suite à une faiblesse dans la production, eu égard aux importants investissements consentis dans ce domaine, mais s’inscrit dans une logique d’économie d’énergie impérative y compris le gaz utilisé pour la production de l’électricité. Par ailleurs, les études réalisées par Sonelgaz montrent, selon le même cadre, que le citoyen algérien consomme 40 % de l’énergie produite, dont 60 % d’électricité, un taux “important”, dit-il, ajoutant que le citoyen algérien consomme 3,5 % d’électricité de plus que la moyenne mondiale.