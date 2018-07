Projet de banque postale : Premiers essais en 2019

Un travail d’expertise “est en cours” dans la perspective du lancement du projet de banque postale, a annoncé, hier à Médéa, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, affirmant que les premiers essais devraient avoir lieu courant 2019. «Il existe une réelle volonté politique pour doter le secteur d’une banque postale en mesure de fournir des prestations et des produits financiers au profit des citoyens», a indiqué la ministre, au cours de l’inauguration de plusieurs bureaux de poste et agences commerciales d’Algérie poste à travers Merdj-Chkir et Beziouche, dans le centre-ville de Médéa. Mme Faraoun a ajouté que la situation financière d’Algérie Poste permet de lancer ce type d’établissement financier, tout en sollicitant le concours de la Banque d’Algérie pour accompagner Algérie Poste dans la concrétisation de ce projet. Un cahier des charges fixant les conditions de fonctionnement, les missions et le champ d’intervention de cette banque est en cours d’élaboration, a indiqué la ministre, précisant que la phase d’essai de ce projet est programmée pour 2019.