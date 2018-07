Atelier régional consacré à la gestion de l’information acridienne : La FAO réitère son engagement auprès des pays de la CLCPRO

La gestion de l’information acridienne dans la région occidentale est, depuis hier, au cœur des travaux d’un atelier régional organisé à Alger, au niveau de l’Institut national de la protection des végétaux.

La rencontre se tient en présence du représentant de la FAO dans notre pays ainsi que du secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale et des responsables de l’information acridienne dans la région occidentale et la région centrale.

L’objectif principal de cet atelier est de « construire et consolider les compétences des chargés de l’information acridienne afin de mieux analyser et gérer l’information au niveau national pour une prise de décision plus efficace», a-t-on d’emblée mis en relief, soulignant que la rencontre regroupe, quatre jours durant, soit jusqu’au 4 juillet courant, les responsables de l’information acridienne au niveau des dix pays membres de la CLCPRO (Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, NDLR) —Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tunisie et Tchad— et des représentants de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale (CRC), à savoir les chargés de l’information de l’Arabie saoudite, Egypte et Soudan, en plus du secrétariat de la CLCPRO et de la CRC ainsi que le responsable du service de l’information acridienne au niveau du siège de la FAO à Rome.

Dans son allocution d’ouverture, M. Nabil Assaf, représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Algérie, a mis à profit cette occasion pour «réitérer l’engagement de la FAO à poursuivre son appui auprès de la CLCPRO et de ses pays membres». M. Assaf a également mis l’accent sur le fait que «la FAO, en tant que gardienne de plusieurs indicateurs des Objectifs du développement durable (ODD), surtout le deuxième objectif lié à garantir la sécurité alimentaire, reste à la pointe des innovations pour collecter, saisir et analyser les données», et ceci, déclare-t-il, «s’est avéré d’une très grande importance dans la lutte contre le criquet pèlerin».

L’intervenant a aussi noté que la CLCPRO, créée en 2002, a pour mission de promouvoir sur les plans national, régional et international, toute action, y compris la recherche et la formation, en vue d’assurer une gestion durable de lutte préventive et de faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d’habitat, regroupant l’Afrique de l’Ouest et le Nord-Ouest de l’Afrique. M. Assaf a également soutenu que la stratégie de prévention contre le criquet pèlerin est «la plus efficace pour faire face à ce ravageur car, grâce à celle-ci, les infestations peuvent être maîtrisées à temps». Et d’ajouter qu’elle a d’ailleurs «été reconnue par la communauté internationale comme la seule stratégie durable économiquement et soucieuse de la protection de la santé humaine et de l’environnement».

Il sera mis en avant dans ce cadre que cette stratégie consiste à surveiller en permanence les aires de départ potentiel d’invasions (aires grégarigènes) et à détruire par des interventions de lutte précoces et ciblées les premiers regroupements de criquets pèlerins ayant amorcé la grégarisation.

M. Mohamed Lamine Hamouny : « La dernière invasion de criquets a coûté 570 millions de dollars »

S’exprimant également à cette occasion, M. Mohamed Lamine Hamouny, secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale a révélé que, selon une estimation faite par la commission, « la dernière invasion des criquets en 2003 et 2005 a coûté pas moins de 570 millions de dollars », signalant aussi qu’ « au niveau de notre région, nous avons pulvérisé treize millions de litres de pesticides dans un écosystème déjà très fragile ».

Soraya Guemmouri