Coup d’envoi de la saison estivale : Une Commission nationale de suivi des projets hôteliers

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, a déclaré en ce début de semaine que son département prépare « la mise en place d’une commission nationale de suivi de la réalisation des projets hôteliers ».

M. Benmessaoud, qui présidait le coup d’envoi de la saison estivale 2018 au complexe touristique de Sidi Fredj, a précisé, qu’il « ne s’agit pas seulement du lancement de la saison estivale, mais aussi de la préparation pour le lancement de la saison touristique au Sahara ».

A cet effet, il a annoncé que son département vient d’installer « une commission nationale chargée du suivi de la réalisation des projets relevant du secteur de tourisme ». Une commission qui, ajoute-t-il, « aura pour objectif d’apporter appui et soutien aux organismes de gestion touristique », et ce, par le biais « d’un travail de proximité, qui ne se substituera pas au travail qu’effectue l’Agence nationale du tourisme (ANT) », a tenu à préciser le ministre lors d’un point de presse tenu au niveau du complexe touristique Azur-Plage, à proximité de Zéralda.

Après une tournée qu’il a effectuée au niveau du port de Sidi Fredj, où il a visité une exposition de produits d’artisanat, organisée par la Chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM), le ministre du Tourisme a insisté sur l’importance de « la modernisation des structures hôtelières et le renforcement de la capacité d’accueil des établissements touristiques au niveau national », ajoutant dans ce contexte que la coordination des efforts permettra de créer une attractivité qui assurera la « promotion de la destination Algérie ». M Benmessaoud a rappelé la prochaine réception de « quelque 70 nouveaux hôtels, avec une capacité d’accueil qui avoisinera les 7.000 lits », en plus des établissements hôteliers déjà en service. Dans cet ordre d’idées, il signalera aussi que son département supervise les travaux de réhabilitation des chantiers qui sont en cours, en vue d’adapter les établissements hôteliers aux critères internationaux, et surtout de « parachever tous les projets touristiques déjà lancés et qui sont encore en souffrance ».

S’agissant des contrats de concessions, le ministre du Tourisme a mis l’accent sur l’impératif d’appliquer la loi sur la gratuité des plages, en précisant que « l’octroi de contrats de concession en faveur des hôtels pour exploiter certaines plages se fait dans la transparence et dans le respect de la législation en vigueur ».

Le ministre du Tourisme a rappelé aussi les différentes conventions signées par son département pour booster le secteur du tourisme en Algérie, notamment la convention-cadre avec le ministère de l’Agriculture et celle entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) qui a pour effet de permettre aux travailleurs de passer leurs vacances et bénéficier de prix exceptionnels à travers des réductions et remises pouvant aller jusqu’à 30 et 40 %.

M. Benmessaoud a profité de l’occasion pour exhorter les différents intervenants du secteur à plus d’implication pour la concrétisation des orientations du Président de la République en la matière, dans la perspective de hisser le tourisme en Algérie au rang des pays ayant une vraie industrie touristique grâce au professionnalisme et à la coordination des efforts de tous, notamment les médias, a-t-il tenu à préciser.

Tahar Kaidi